«Особенно не рассчитывали». В РФ отреагировали на недопуск МОК наших спортсменов к Азиатским играм

Россиян и белоруссов МОК не допустил к Азиатским Играм. В России мнения разделились: Тарасова смотрит на решение сквозь пальцы, Губерниев сомневается в допуске на ОИ-2024.

МОК подтвердил невозможность участия россиян и белорусов в Азиатских играх 2023 года. Накануне в Олимпийском комитете Азии заявляли, что спортсменов из России и Белоруссии не будет на Азиатских играх. В ОСА пояснили, что это связано с техническими трудностями.

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение МОК о недопуске спортсменов из России к участию в Азиатских играх.

«МОК запретил нам участвовать в Азиатских играх. И что? Мы как-то особенно не рассчитывали участвовать на этих соревнованиях. Будем ждать следующего года», — приводит слова специалиста «Советский спорт».

МОК в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Реакция МОК на участие российских и белорусских спортсменов в международных состязаниях, предшествующих Олимпийским Играм-2024 года, чутко воспринимается в России. По ней здесь прогнозируют вероятность допуска отечественных спортсменов на Олимпиаду.

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Решение об участии российских и белорусских спортсменов на ОИ 2024 года в Париже будет принято МОК «в надлежащее время», стороны будут продолжать сотрудничество в этом вопросе, отмечает «Радиоточка НСН».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил НСН, что очень хочет, но не верит в участие России в Олимпиаде-2024.

«Практических шагов на данный момент нет никаких. Надо быть готовым к тому, что будет мощное противодействие, бойкот и так далее. По-прежнему не очень верю, что наши спортсмены поедут на ближайшие две Олимпиады. Украина, Латвия говорят, что бойкотируют игры, а также ряд других стран, это очень серьезная история, которую необходимо принимать во внимание. Главное, чтобы допустили в любом статусе, пусть и нейтральном, а наши спортсмены нормально подготовятся без всякого прессинга и поедут выступать», - отметил он.
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Только 180 спортсменов из России гипотетически могут принять участие в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году в случае их допуска к соревнованиям. Такую цифру министр спорта РФ Олег Матыцин объявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабинета министров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спорт не должен становиться инструментом политики. Глава МИД выступил на церемонии старта международного ралли «Шелковой путь - 2023».

«Спорт обязан быть вне политики, как бы ни старались некоторые спортивные, околоспортивные деятели пытаться его политизировать, и который сближает людей через естественное ощущение честного состязания», - приводит слова Лаврова ТАСС.

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, напоминает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
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