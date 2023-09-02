«Особенно не рассчитывали». В РФ отреагировали на недопуск МОК наших спортсменов к Азиатским играм

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение МОК о недопуске спортсменов из России к участию в Азиатских играх.



«МОК запретил нам участвовать в Азиатских играх. И что? Мы как-то особенно не рассчитывали участвовать на этих соревнованиях. Будем ждать следующего года», — приводит слова специалиста «Советский спорт».



МОК в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Реакция МОК на участие российских и белорусских спортсменов в международных состязаниях, предшествующих Олимпийским Играм-2024 года, чутко воспринимается в России. По ней здесь прогнозируют вероятность допуска отечественных спортсменов на Олимпиаду.