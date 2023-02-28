Карякин одобрил переход России в Азиатскую шахматную федерацию

Ранее делегаты Континентальной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (АШФ) проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав АШФ. Об этом сообщила пресс-служба ФШР. Отмечается, что переход состоится 1 мая 2023 года. Карякин заявил, что Россия сделала абсолютно правильный выбор, решив войти в состав АШФ.

«Нужно было переходить чем быстрее, тем лучше. В свете нынешних событий было непонятно, смогут ли наши спортсмены участвовать в международных соревнованиях. Например, меня отстранили на полгода от участия в состязаниях. Очень часто организаторы европейских соревнований пытались под любым предлогом не допустить наших шахматистов. Теперь у нас есть твердая уверенность, что наши спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях. Пусть не в Европе, как мы привыкли, но я здесь вижу одни плюсы. Во-первых, в Азии к нам лучше относятся, во-вторых (и это главное), азиатская шахматная школа — самая сильная в мире. Россиянам будет сложнее играть против китайских и индийских шахматистов, но тем интереснее будут состязания и тем сильнее будет стимул для дальнейших побед», — сказал Карякин.

Собеседник НСН отметил, что сегодня Азиатская шахматная федерация готовит очень сильных спортсменов.

«Например, в Индии сейчас невероятно сильная сборная. За последние годы там выросла целая плеяда молодых гроссмейстеров, местные спортсмены становились гроссмейстерами в 12-14 лет. Растет огромная плеяда очень талантливых спортсменов, думаю, что в течение нескольких лет они смогут войти в двадцатку лучших шахматистов мира», — сказал шахматист.

Карякин призвал обратить особое внимание на подготовку молодых спортсменов в России.

«Нам нужно растить свою молодежь, развивать шахматы внутри страны, поскольку предстоит сложное и очень конкурентное время. Я регулярно посещаю детские турниры, общаюсь с молодыми спортсменами, провожу сеансы одновременной игры. Периодически попадаются талантливые ребята. Нужно с ними работать, поддерживать их, в частности, оказывать спонсорскую помощь. На посту президента Федерации шахмат Московской области я планирую максимально развивать детские и студенческие шахматы, проводить турниры и чемпионаты области на высшем уровне», — подчеркнул собеседник НСН.

Ранее президент Федерации шашек России, депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин заявил, что популяризация шахмат больше, чем у шашек, еще со времен СССР. Об этом сообщило агентство НСН.

