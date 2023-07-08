Поздняков: ОКР не получал приглашений для участия в Азиатских играх

Олимпийский комитет России (ОКР) не получал приглашений к участию в Азиатских играх, написал в своем Telegram-канале президент ОКР Станислав Поздняков.

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Генеральный директор Олимпийского совета Азии (ОСА) Хусейн аль-Мусаллам 8 июля сообщил, что спортсменов из России и Белоруссии допустят до Азиатских игр в нейтральном статусе. Они не будут претендовать на награды.

«Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты», - написал Поздняков.

По его словам, остаются вопросы о перспективах полноценной подготовки спортсменов для участия в играх. Также президент ОКР обратил внимание на финансовые, организационные и логистические трудности.

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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