Поздняков: ОКР не получал приглашений для участия в Азиатских играх
Олимпийский комитет России (ОКР) не получал приглашений к участию в Азиатских играх, написал в своем Telegram-канале президент ОКР Станислав Поздняков.
Генеральный директор Олимпийского совета Азии (ОСА) Хусейн аль-Мусаллам 8 июля сообщил, что спортсменов из России и Белоруссии допустят до Азиатских игр в нейтральном статусе. Они не будут претендовать на награды.
«Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты», - написал Поздняков.
По его словам, остаются вопросы о перспективах полноценной подготовки спортсменов для участия в играх. Также президент ОКР обратил внимание на финансовые, организационные и логистические трудности.
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