Поздняков: ОКР не получал приглашений для участия в Азиатских играх

Генеральный директор Олимпийского совета Азии (ОСА) Хусейн аль-Мусаллам 8 июля сообщил, что спортсменов из России и Белоруссии допустят до Азиатских игр в нейтральном статусе. Они не будут претендовать на награды.

«Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты», - написал Поздняков.

По его словам, остаются вопросы о перспективах полноценной подготовки спортсменов для участия в играх. Также президент ОКР обратил внимание на финансовые, организационные и логистические трудности.

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, напоминает «Радиоточка НСН».

