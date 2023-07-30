Поздняков призвал депутатов не давать советы олимпийцам

Президент ОКР отреагировал на заявления главы партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова, который назвал поведение российских спортивных чиновников «бюрократическим мазохизмом».

Поздняков предложил депутатам «не подавать советы космического масштаба в вопросах, в которых они совершенно некомпетентны». Выход России из Олимпийского движения будет на руку тем, кто добивается изоляции страны на международной арене, считает президент ОКР.

Поздняков ранее сообщил, что Олимпийский комитет России не получал приглашений к участию в Азиатских играх, передает «Радиоточка НСН».

