Безобразие! Ветеран футбола о ситуации с Кокориным в «Зените»
Мастер спорта СССР Кавазашвили прокомментировал НСН нежелание главного тренера петербургского клуба Семака отдавать в аренду футболиста.
Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак считает, что нет ни одной причины отправлять нападающего Александра Кокорина в аренду. Комментарий наставника приводит пресс-служба сине-бело-голубых. Семак рассказал, что до него и Кокорина донесли информацию, что футболист не едет с командой на вторые сборы. Ранее появилась информация, что Александра Кокорина отдают в аренду в «Сочи». По словам Семака, всё решается на уровне руководства, которое должно в ближайшее время выступить с заявлением по этому вопросу.
Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН заявил, что футбольные функционеры и менеджеры не должны определять, кому играть.
«Я считаю, что это просто безобразие. Он хочет Кокорина, значит тот должен играть в «Зените». Ссылки на то, что он сидел в тюрьме, неуместны. Тренер знает, что Кокорину осталось максимум 5 лет, чтобы он использовал свою молодость и доказал случайность огрешности в своей судьбе. Семак – профессионал до мозга костей. Я на 100% уверен в том, что руководство при его найме главным тренером дало ему полный карт-бланш: комплектование, учебно-тренировочный процесс, круг помощников. Но когда я слышу, что главный тренер хочет видеть в команде какого-то футболиста, а руководство клуба приглашает другого, это вызывает большое удивление.
Откуда может президент клуба или финансисты знать, какого футболиста надо ставить на определенном месте. Ведь тренер определят систему выступления в целом и комплектования каждого в отдельности. Футбольные олиграхи не имеют права вмешиваться в работу Семака. Только, если он не наладит определённую игру с теми футболистами, которых видит в команде, только тогда можно делать вывод, достоин ли он быть главным тренером», - отметил собеседник НСН.
В конце января генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил ТАСС, что Кокорина отдают в аренду «Сочи». Однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов заявил, что игрок не собирается уходить из петербургского клуба. Позднее Кокорин с капитанской повязкой сыграл за «Зенит» два товарищеских матча. После этого руководство клуба решило отправить его в дубль - «Зенит-2» до конца текущего сезона.
С октября 2018 года Александр Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по условно-досрочному освобождению и подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.
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