Безобразие! Ветеран футбола о ситуации с Кокориным в «Зените»

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак считает, что нет ни одной причины отправлять нападающего Александра Кокорина в аренду. Комментарий наставника приводит пресс-служба сине-бело-голубых. Семак рассказал, что до него и Кокорина донесли информацию, что футболист не едет с командой на вторые сборы. Ранее появилась информация, что Александра Кокорина отдают в аренду в «Сочи». По словам Семака, всё решается на уровне руководства, которое должно в ближайшее время выступить с заявлением по этому вопросу.

Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН заявил, что футбольные функционеры и менеджеры не должны определять, кому играть.

«Я считаю, что это просто безобразие. Он хочет Кокорина, значит тот должен играть в «Зените». Ссылки на то, что он сидел в тюрьме, неуместны. Тренер знает, что Кокорину осталось максимум 5 лет, чтобы он использовал свою молодость и доказал случайность огрешности в своей судьбе. Семак – профессионал до мозга костей. Я на 100% уверен в том, что руководство при его найме главным тренером дало ему полный карт-бланш: комплектование, учебно-тренировочный процесс, круг помощников. Но когда я слышу, что главный тренер хочет видеть в команде какого-то футболиста, а руководство клуба приглашает другого, это вызывает большое удивление.