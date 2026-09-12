Не в нейтральном статусе: Когда россиян вернут в мировой футбол

До этого УЕФА ежегодно писал, что Россия автоматически не получит ни одной еврокубковой квоты. Теперь же для клубов РПЛ официально зарезервировали такие квоты в еврокубках, пишет «Спорт-Экспресс». Колосков рассказал, когда россияне вернутся на соревнования.

«О нейтральном статусе речи не идет. Если будут возвращать, то в полном объеме, в соответствии с уставом. В УЕФА сидят умные люди, они понимают: или допускать полностью, или пока повременить. Но это делать долго. Здесь только одно новое — что УЕФА зарезервировал нам на всякий случай четыре места для Российской футбольной Премьер-Лиги. Но это случится только лишь в случае окончания конфликта. В УЕФА в этом смысле молодцы, они все-таки просчитывают вперед. Они надеются, как и все мы, что в этом году СВО закончится, и российские клубы триумфально вернутся на официальные международные соревнования», - объяснил он.