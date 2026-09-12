Не в нейтральном статусе: Когда россиян вернут в мировой футбол
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в эфире НСН заметил, что в УЕФА рассчитывают на скорое завершение украинского конфликта.
Российские футболисты вернутся на официальные международные соревнования только после завершения украинского конфликта, при этом о нейтральном статусе речи не идет. Об этом в беседе с НСН заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) впервые с 2022 года зарезервировал для России четыре места в еврокубках. Теперь, согласно официальному документу, клубы РПЛ получат путевки на отбор ЛЧ, ЛЕ и ЛК на следующий сезон-2027/28, если их отстранение будет отменено.
До этого УЕФА ежегодно писал, что Россия автоматически не получит ни одной еврокубковой квоты. Теперь же для клубов РПЛ официально зарезервировали такие квоты в еврокубках, пишет «Спорт-Экспресс». Колосков рассказал, когда россияне вернутся на соревнования.
«О нейтральном статусе речи не идет. Если будут возвращать, то в полном объеме, в соответствии с уставом. В УЕФА сидят умные люди, они понимают: или допускать полностью, или пока повременить. Но это делать долго. Здесь только одно новое — что УЕФА зарезервировал нам на всякий случай четыре места для Российской футбольной Премьер-Лиги. Но это случится только лишь в случае окончания конфликта. В УЕФА в этом смысле молодцы, они все-таки просчитывают вперед. Они надеются, как и все мы, что в этом году СВО закончится, и российские клубы триумфально вернутся на официальные международные соревнования», - объяснил он.
До этого глава УЕФА Александер Чеферин исключил возвращение российских футболистов на международную арену до конца конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее экс-тренер сборной России по футболу Юрий Семин и ее бывший нападающий Дмитрий Булыкин в интервью НСН заявили, что женская или мужская сборные РФ должны возвращаться в крупнейшие международные турниры, если такое предложение поступит.
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