Глава УЕФА исключил возвращение российских футболистов до конца конфликта

В интервью YouTube-каналу «The Rest Is Politics: Leading» он также допустил, что в отношении 17-летних российских футболистов ограничения могут быть ослаблены. По словам Чеферина, они даже не имеют права голосовать, поэтому странно наказывать их за решения политиков.

«Посмотрим, что будет с юниорами, но что касается взрослых... Не думаю, что мы сможем что-либо сделать до завершения конфликта», - указал Чеферин.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что в УЕФА не ждут сборную России с распростертыми объятиями, так как к этому негативно относится ряд европейских стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».