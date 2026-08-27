Глава УЕФА исключил возвращение российских футболистов до конца конфликта

Взрослые российские футболисты вряд ли вернутся на международную арену до завершения военного конфликта на Украине. Об этом заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

В УЕФА отказались от плана выразить вотум недоверия Инфантино

В интервью YouTube-каналу «The Rest Is Politics: Leading» он также допустил, что в отношении 17-летних российских футболистов ограничения могут быть ослаблены. По словам Чеферина, они даже не имеют права голосовать, поэтому странно наказывать их за решения политиков.

«Посмотрим, что будет с юниорами, но что касается взрослых... Не думаю, что мы сможем что-либо сделать до завершения конфликта», - указал Чеферин.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что в УЕФА не ждут сборную России с распростертыми объятиями, так как к этому негативно относится ряд европейских стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДисквалификацияСборная России По ФутболуФутболУЕФА

Горячие новости

Все новости

партнеры