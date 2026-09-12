В Татарстане оштрафовали женщину, назвавшую главу СНТ наглым карасем

Женщина так высказалась о председателе во время обсуждения в чате, полагая, что тот безразличен к проблемам дачников. Мужчина расценил сообщение как оскорбление, испытал стресс и пояснил, что другие садоводы читают переписку и «делают определённые выводы».

После его обращения заместитель прокурора возбудил административное дело по статье «Оскорбление». К материалам приобщили заключение местного учителя русского языка, который счёл, что фраза про карася носит негативный характер, оценивает председателя с отрицательной стороны и является оскорблением чести и достоинства.

Защита женщины настаивала, что «наглый карась» — литературная метафора, использованная для критики бездействия главы СНТ, а не для унижения.

Несмотря на это, суд выписал штраф в 5 тысяч рублей, а апелляционная инстанция позднее оставила жалобу без удовлетворения.

Ранее в Госдуму внесли проект закона, который предполагает штрафы за оскорбления чувств женщин и публичные призывы к нарушению их прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

