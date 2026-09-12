В Татарстане оштрафовали женщину, назвавшую главу СНТ наглым карасем
В Татарстане суд оштрафовал дачницу на 5 тысяч рублей за то, что в общем чате садоводов она назвала председателя СНТ «наглым карасем». Обстоятельства дела изложены в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Женщина так высказалась о председателе во время обсуждения в чате, полагая, что тот безразличен к проблемам дачников. Мужчина расценил сообщение как оскорбление, испытал стресс и пояснил, что другие садоводы читают переписку и «делают определённые выводы».
После его обращения заместитель прокурора возбудил административное дело по статье «Оскорбление». К материалам приобщили заключение местного учителя русского языка, который счёл, что фраза про карася носит негативный характер, оценивает председателя с отрицательной стороны и является оскорблением чести и достоинства.
Защита женщины настаивала, что «наглый карась» — литературная метафора, использованная для критики бездействия главы СНТ, а не для унижения.
Несмотря на это, суд выписал штраф в 5 тысяч рублей, а апелляционная инстанция позднее оставила жалобу без удовлетворения.
Ранее в Госдуму внесли проект закона, который предполагает штрафы за оскорбления чувств женщин и публичные призывы к нарушению их прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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