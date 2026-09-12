Невролог оценила ситуацию с болезнью Альцгеймера после пандемии COVID-19

По словам врача‑невролога, профессора Рены Исмаиловой, которую процитировало РИА Новости, после пандемии COVID‑19 ситуация с болезнью Альцгеймера в мире заметно ухудшилась — число заболевших растёт из года в год.

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Специалист полагает, что среди нескольких факторов, влияющих на рост заболеваемости среди пожилых, ключевую роль сыграла перенесённая несколько лет назад волна коронавируса. Как объяснила Исмаилова, COVID‑19 нередко провоцирует «цитокиновый шторм» — опасную реакцию иммунной системы, способную привести к хроническому воспалению тканей мозга и разрушению нейронов.

Профессор также отметила, что у ряда людей, пострадавших от пандемии, наблюдалось поражение мозга, из‑за чего болезнь Альцгеймера развивалась особенно стремительно.

Согласно данным ВОЗ и других профильных международных организаций, в период с 2010 по 2020 год в мире насчитывалось 40–50 миллионов человек с деменцией. При этом важно различать эти понятия: деменция — это синдром, а болезнь Альцгеймера — одна из болезней, которая к нему приводит.

Статистика после 2020 года демонстрирует резкий рост: количество зафиксированных случаев деменции в мире превысило 55–60 миллионов.

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / mos.ru
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