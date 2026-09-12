В Минкультуры России вручили государственные награды деятелям искусства

В Большом кинозале Министерства культуры РФ прошла торжественная церемония, на которой министр Ольга Любимова вручила государственные награды и почётные звания видным деятелям искусства — артистам, режиссёрам, педагогам и творческим коллективам.

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Орден «За заслуги в культуре и искусстве» получили артист театра «Мастерская П. Н. Фоменко» Карэн Бадалов, артист Театра на Трубной Александр Галибин, профессор ВГИК им. С. А. Герасимова Владимир Грамматиков, ректор Санкт‑Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семён Михайловский, художественный руководитель Российского национального оркестра Александр Рудин и режиссёр Алла Сурикова. Этой же награды удостоен Московский театр «Современник», возглавляемый народным артистом РФ Владимиром Машковым.

Звания «Народный артист Российской Федерации» удостоены Владимир Конкин, представляющий Союз кинематографистов РФ, и Андрей Чубченко из Государственного академического Малого театра России.

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко вручил актеру, народному артисту России Евгению Миронову орден имени Владимира Арсеньева - выдающегося исследователя Дальнего Востока, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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