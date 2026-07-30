Российский футбольный союз (РФС) может поддержать европейский бойкот против Международной федерации футбола (ФИФА) только если европейцы проведут отдельный чемпионат мира в России, а иначе это бессмысленно, рассказал НСН советник министра спорта России, телеведущий Дмитрий Губерниев.

Все 55 стран-членов Европейской федерации футбола (УЕФА), включая Россию, объявили о готовности бойкотировать Чемпионат Мира по футболу в 2030 году. Все футбольные ассоциации Европы решили поступить так из-за планов главы Международной организации футбола Джанни Инфантино продать права на проведение мундиаля друзьям и окружению президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в официальном заявлении УЕФА. Губерниев не понял, зачем российская делегация присоединилась к этому протесту.