«Где плюшки?»: Губерниев возмутился решением РФС поддержать бойкот УЕФА против Трампа
России нет никакой выгоды от того, что она выступит против ФИФА, заявил НСН Дмитрий Губерниев.
Российский футбольный союз (РФС) может поддержать европейский бойкот против Международной федерации футбола (ФИФА) только если европейцы проведут отдельный чемпионат мира в России, а иначе это бессмысленно, рассказал НСН советник министра спорта России, телеведущий Дмитрий Губерниев.
Все 55 стран-членов Европейской федерации футбола (УЕФА), включая Россию, объявили о готовности бойкотировать Чемпионат Мира по футболу в 2030 году. Все футбольные ассоциации Европы решили поступить так из-за планов главы Международной организации футбола Джанни Инфантино продать права на проведение мундиаля друзьям и окружению президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в официальном заявлении УЕФА. Губерниев не понял, зачем российская делегация присоединилась к этому протесту.
«Мы же так “много” выступаем в последнее время в турнирах УЕФА. Хочется понять, какая нам от этого польза? Нас допустят до чемпионата Европы? Наши клубы вернут в еврокубки? Что изменится? Где наши плюшки и коврижки? Бойкоты — это плохо, но еще хуже, когда мировой футбол дербанят в пользу родственников Трампа. Европа этим возмутилась, но а нам что с этого? Если РФС объяснит, что тогда чемпионат мира в 2030-м году пройдет только в Марокко без Европы, а мы присоединились к бойкоту и через четыре года в России будет свой чемпионат с участием всех европейских сборных, тогда в этом будет смысл. Но я лично не знаю, поддерживать ли нам бойкот или нет, я не работаю в Российском футбольном союзе», — отметил он.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков объяснил НСН, почему у федераций накопились претензии к Инфантино.
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