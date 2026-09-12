Союз музеев РФ откроет школу реставрации

По ее словам, принять участие в проекте смогут действующие мастера со всей страны. Ясинская рассказала, что школу планируют открыть уже в конце октября текущего года. Она пройдет в Санкт-Петербурге, проект собираются сделать постоянно действующим, добавила директор.

Согласно замыслу организаторов проекта, это будет школа по переподготовке действующих реставраторов. Обучение там будет длиться восемь месяцев. Его разделят на несколько модулей, посвященных различным материалам для реставрации.

Союз музеев РФ — организация, объединяющая музеи страны как общественные институты. Его членами являются свыше 580 музеев из 89 субъектов страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».