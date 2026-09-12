Писательница Русинова назвала цифровое авторство будущим детской литературы

Использование нейросети и цифровых технологий в творчестве приведет к появлению цифрового авторства в детской литературе, где половина успеха также будет зависеть от иллюстраций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на детского писателя, создавшего свыше 70 книг, Евгению Русинову.

По ее словам, в «живых» книгах 60% успеха зависит от авторского текста, а 40% — от иллюстраций. Писательница подчеркнула важность умения генерировать картинку, так как сначала необходимо создать текст, который опишет это изображение.

«Детям стоит научиться рассказывать истории через запросы для искусственного интеллекта, чтобы картинка потом подхватывала эту историю. Возможно, писательство будет цифровое», - допустила Русинова.