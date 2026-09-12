Писательница Русинова назвала цифровое авторство будущим детской литературы
Использование нейросети и цифровых технологий в творчестве приведет к появлению цифрового авторства в детской литературе, где половина успеха также будет зависеть от иллюстраций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на детского писателя, создавшего свыше 70 книг, Евгению Русинову.
По ее словам, в «живых» книгах 60% успеха зависит от авторского текста, а 40% — от иллюстраций. Писательница подчеркнула важность умения генерировать картинку, так как сначала необходимо создать текст, который опишет это изображение.
«Детям стоит научиться рассказывать истории через запросы для искусственного интеллекта, чтобы картинка потом подхватывала эту историю. Возможно, писательство будет цифровое», - допустила Русинова.
Она предположила, что написанная живым человеком книга останется в эксклюзиве и будет подарочным или приоритетным изданием. Ее будут ценить, как ценятся коллекционерами вещи, сделанные руками, предположила Русинова.
Сама писательница призналась, что использует ИИ как вспомогательный инструмент, запрашивая у него информацию, но обязательно ее перепроверяя. Евгения Русинова — автор из Санкт-Петербурга, написавшая «Буду твоим другом», «Только дождись меня», «Долгая дорога домой» и другие книги.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что продажи книг, написанных с помощью ИИ, выросли в России в 3,2 раза.
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