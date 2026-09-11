УЕФА выделил квоты клубам из РФ в еврокубки на случай допуска
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предварительно распределил квоты для российских клубов на сезон 2027/28 на случай снятия отстранения от международных турниров. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте УЕФА, передает Интерфакс.
Возвращение команд из РФ в европейские соревнования предполагает участие четырех клубов. Чемпион страны по итогам сезона 2026/27 начнет свой путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, а обладатель Кубка России отправится на аналогичную стадию Лиги Европы.
Серебряный и бронзовый призеры Российской Премьер-лиги стартуют со второго отборочного раунда Лиги конференций. В европейском футбольном союзе подчеркнули предварительный характер данного распределения квот.
Российские сборные и клубы остаются под санкциями ФИФА с февраля 2022 года, и с этого времени они лишены возможности участвовать в международных соревнованиях, несмотря на появившуюся в последнее время надежду на возвращение на турниры под эгидой УЕФА.
Между тем глава УЕФА в конце августа исключил возвращение российских футболистов до конца конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Набиуллина объяснила позицию ЦБ по вопросу цен на бензин
- Мила Ершова пожаловалась на отсутствие исторических персонажей в карьере
- Русское в тренде: «Белые ночи» захватили TikTok, а Достоевский покорил Азию
- Коц раскрыл перспективы продвижения на Запорожском направлении
- Понасенков рассказал о приливе энергии после снятия статуса иноагента
- Сценарист назвал преимущества работы с актерами «старой гвардии»
- Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае конфликта с Россией
- УЕФА выделил квоты клубам из РФ в еврокубки на случай допуска
- Генерал Попов рассказал о тактике уничтожения аэродромов ВСУ
- Авиация бессильна: Что осложняет тушение пожара в заповеднике «Утриш»