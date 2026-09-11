УЕФА выделил квоты клубам из РФ в еврокубки на случай допуска

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предварительно распределил квоты для российских клубов на сезон 2027/28 на случай снятия отстранения от международных турниров. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте УЕФА, передает Интерфакс.

Возвращение команд из РФ в европейские соревнования предполагает участие четырех клубов. Чемпион страны по итогам сезона 2026/27 начнет свой путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, а обладатель Кубка России отправится на аналогичную стадию Лиги Европы.

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Серебряный и бронзовый призеры Российской Премьер-лиги стартуют со второго отборочного раунда Лиги конференций. В европейском футбольном союзе подчеркнули предварительный характер данного распределения квот.

Российские сборные и клубы остаются под санкциями ФИФА с февраля 2022 года, и с этого времени они лишены возможности участвовать в международных соревнованиях, несмотря на появившуюся в последнее время надежду на возвращение на турниры под эгидой УЕФА.

Между тем глава УЕФА в конце августа исключил возвращение российских футболистов до конца конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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