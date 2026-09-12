В Татарстане при крушении самолета у частного дома погибли 2 человека

В Татарстане в результате крушения легкомоторного самолета в огород частного дома погибли два человека. Об этом сообщает источник «РЕН ТВ».

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Известно, что оба погибших состояли в центральном аэроклубе Татарстана, который базируется на аэродроме «Куркачи».

Согласно информации канала Baza в «Максе», курсант и инструктор выполняли тренировочный полет с горы Высокая на самолете Cessna 172. При этом во время полета борт по касательной ударился о телевышку и упал в огород частного дома в селе Шемордан.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Китае легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:огородСмертьСамолетТатарстан

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