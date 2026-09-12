Студия DC отменила съемки «Чудо-женщины»

Главный редактор Knight Edge Media Калеб Уильямс рассказал, что причиной задержки проекта стал провал другого фильма DCU с женщиной в главной роли — «Супергерл». В мировом прокате лента заработала только $127 млн при бюджете в $186 млн, что означает потери более $100 млн.

Предполагалось, что съемки «Чудо-женщины» начнутся в 2027 году. Роль супергероини должна была исполнить Адрия Архона. Сценарий картины написала Ана Ногейра, также работавшая над «Супергерл». Не исключено, что для «Чудо-женщины» теперь будут искать другого сценариста, пишет издание.

Ранее звезда сериала «История его служанки» Вероника Журавлева рассказала спецкору НСН, чем продолжение удивит зрителя.

