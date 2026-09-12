Путин: БРИКС является крупнейшим объединением в мире
Президент России Владимир Путин подчеркнул масштаб объединения БРИКС, назвав его крупнейшим в мире.
В пятницу российский лидер приехал в Индию, чтобы принять участие в саммите БРИКС — его визит рассчитан на три дня.
Выступая на заседании саммита, Путин отметил, что участники уже обращали внимание на исключительный масштаб БРИКС.
Он напомнил, что на долю стран объединения приходится треть мировой площади, 40% глобального ВВП, а в этих государствах живёт почти половина жителей Земли.
Саммит БРИКС проходит в Индии 12–13 сентября, пишет «Радиоточка НСН».
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