«Мирра, скуф и квасные головы»: Чем запомнилась россиянам Олимпиада в Париже

МИРРА, ЗАХАР И РАДОСТЬ ДАГЕСТАНА

Парижская Олимпиада войдет в историю по количеству различных скандалов, начиная с заплывов по грязной Сене, которые академик РАН Геннадий Онищенко называл «бесчеловечным экспериментом», и заканчивая нападками на боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин, взявших по золоту на фоне обвинений в принадлежности к «мужчинам».

На фоне допуска к Играм всего 15 российских спортсменов, - да и то в нейтральном статусе без флага и гимна - большинство наших политиков и спортивных боссов проигнорировали «нескандальную часть» Олимпиады. Чуть ли ни единственным, кто искренне радовался от первого до последнего дня Парижа-2024, стал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпиаде 2024 года в Париже - Дмитрий Песков! - Еще раз всем напоминаю! Особенно горячим головам и квасным (лапотным) ура-патриотам….», - написал он перед закрытием Игр в Telegram.

Иронично ответив тем, кто называл церемонию «шабашем ведьм», Губерниев опубликовал видео со счастливыми лицами болельщиков, завершив Игры постом с фото яичницы из пяти «олимпийский яиц».

Ну а российские СМИ тем временем назвали имена главных героев Олимпиады. Серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде так и осталось единственной медалью «нейтральной команды». В шаге от медалей остановились каноисты. Захар Петров занял четвертое место на дистанции 1000 м, хотя большую часть гонки шел вторым. А в заплыве «двоек» на 500 м все решил фотофиниш, по итогам которого Петров с Алексем Коровашковым стали четвертыми.

При этом журналисты подсчитали, что россияне, выступавшие на Олимпиаде-2024 под флагами других стран, завоевали 17 наград, в том числе 6 золотых.

«Трём странам с трансферами из России повезло особенно – для Греции, Албании и Азербайджана наши спортсмены выиграли по две медали. Золото, завоёванное Ахмедом Тажудиновым, стало первым для Бахрейна в борьбе. Дарья Варфоломеев принесла Германии первое золото в художественной гимнастике, а женская итальянская сборная по волейболу в составе с Екатериной Антроповой впервые стала олимпийским чемпионом», - отметил в этой связи «Чемпионат».

Тем временем глава Дагестана Сергей Меликов восхитился триумфом воспитанников этой республики. Олимпийскими чемпионами в вольной борьбе стали Разамбек Жамалов (Узбекистан), Ахмед Тажудинов (Бахрейн) и Магомед Рамазанов (Болгария), тхэквондиста Гашима Магомедова (Азербайджан) завоевала серебро, а Даурен Куруглиев (Греция) и Магомедхан Магомедов (Азербайджан) стали бронзовыми призерами Игр.

«Дагестан сегодня радуется победам наших спортсменов на Олимпийских играх. И пусть в Париже ребята выступали под флагами других стран, но мы-то знаем, где начался их путь к верхним ступеням. (…) Такие результаты показывают, что нас не зря боялись! И явно есть правда в распространяемой в соцсетях шутке: Дагестан обошёл целые страны по количеству чемпионов-вольников», - написал Меликов в Telegram