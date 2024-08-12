«Мирра, скуф и квасные головы»: Чем запомнилась россиянам Олимпиада в Париже
Единственное серебро «нейтральных» россиян приумножили борцы из Дагестана, Губерниев защитил Олимпиаду от хейтеров, а участница обмена на Бута помогла США обойти Китай.
Парижская Олимпиада-2024, подарившая миру целый калейдоскоп скандалов и недоразумений, завершилась победой в медальном зачете сборной США, к которой «приложила руку» отсидевшая в мордовской колонии баскетболистка Бриттни Грайнер.
Единственное серебро выступавших в «нейтральным статусе» российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер приумножили сразу несколько наших спортсменов, выступавших под флагами других стран. А финальным аккордом Олимпиады-2024 стала «яичница» комментатора Дмитрия Губерниева, ставшего главным борцом с хейтерами Игр.
МИРРА, ЗАХАР И РАДОСТЬ ДАГЕСТАНА
Парижская Олимпиада войдет в историю по количеству различных скандалов, начиная с заплывов по грязной Сене, которые академик РАН Геннадий Онищенко называл «бесчеловечным экспериментом», и заканчивая нападками на боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин, взявших по золоту на фоне обвинений в принадлежности к «мужчинам».
На фоне допуска к Играм всего 15 российских спортсменов, - да и то в нейтральном статусе без флага и гимна - большинство наших политиков и спортивных боссов проигнорировали «нескандальную часть» Олимпиады. Чуть ли ни единственным, кто искренне радовался от первого до последнего дня Парижа-2024, стал комментатор Дмитрий Губерниев.
«Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпиаде 2024 года в Париже - Дмитрий Песков! - Еще раз всем напоминаю! Особенно горячим головам и квасным (лапотным) ура-патриотам….», - написал он перед закрытием Игр в Telegram.
Иронично ответив тем, кто называл церемонию «шабашем ведьм», Губерниев опубликовал видео со счастливыми лицами болельщиков, завершив Игры постом с фото яичницы из пяти «олимпийский яиц».
Ну а российские СМИ тем временем назвали имена главных героев Олимпиады. Серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде так и осталось единственной медалью «нейтральной команды». В шаге от медалей остановились каноисты. Захар Петров занял четвертое место на дистанции 1000 м, хотя большую часть гонки шел вторым. А в заплыве «двоек» на 500 м все решил фотофиниш, по итогам которого Петров с Алексем Коровашковым стали четвертыми.
При этом журналисты подсчитали, что россияне, выступавшие на Олимпиаде-2024 под флагами других стран, завоевали 17 наград, в том числе 6 золотых.
«Трём странам с трансферами из России повезло особенно – для Греции, Албании и Азербайджана наши спортсмены выиграли по две медали. Золото, завоёванное Ахмедом Тажудиновым, стало первым для Бахрейна в борьбе. Дарья Варфоломеев принесла Германии первое золото в художественной гимнастике, а женская итальянская сборная по волейболу в составе с Екатериной Антроповой впервые стала олимпийским чемпионом», - отметил в этой связи «Чемпионат».
Тем временем глава Дагестана Сергей Меликов восхитился триумфом воспитанников этой республики. Олимпийскими чемпионами в вольной борьбе стали Разамбек Жамалов (Узбекистан), Ахмед Тажудинов (Бахрейн) и Магомед Рамазанов (Болгария), тхэквондиста Гашима Магомедова (Азербайджан) завоевала серебро, а Даурен Куруглиев (Греция) и Магомедхан Магомедов (Азербайджан) стали бронзовыми призерами Игр.
«Дагестан сегодня радуется победам наших спортсменов на Олимпийских играх. И пусть в Париже ребята выступали под флагами других стран, но мы-то знаем, где начался их путь к верхним ступеням. (…) Такие результаты показывают, что нас не зря боялись! И явно есть правда в распространяемой в соцсетях шутке: Дагестан обошёл целые страны по количеству чемпионов-вольников», - написал Меликов в Telegram
ГРАЙНЕР, «МУЖЧИНЫ» И СКУФ
Победителем Олимпиады-2024 в медальном зачете стала сборная США, набравшая равное с Китаем количество золотых медалей (по 40), но опередившая азиаток по серебряным (44 против 27).
Здесь развернулась настоящая драма, ведь решающей оказалась победа женской сборной США по баскетболу над француженками 67:66 в последний день Игр. При этом в составе победительниц играла Бриттни Грайнер, которую приговорили в РФ к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, но обменяли в декабре 2022 года на бизнесмена Виктора Бута.
Еще два «резонансных» золота на Олимпиаде в Париже завоевали в женском боксе Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которых российские СМИ упорно называли «боксерами, провалившими гендерный тест».
Скандал вокруг Хелиф вспыхнул после ее победы за 46 секунд над итальянкой Анджелой Карини, после которой проигравшая расплакалась и пожаловалась, что ее так сильно никогда не били. Генетические тесты выявили у Хелиф и женский, и мужской наборы хромосом Х и Y, из-за чего ее дисквалифицировали на прошлогоднем чемпионате мира Международной ассоциацией бокса (IBA). На этом фоне многие открыто называли ее «мужчиной» и говорили о «трансгендерном скандале» на Олимпиаде. Тем не менее, и Хелиф, и Линь Юйтин стали чемпионками в своих весовых категориях.
«Эта золотая медаль — лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина. Я родилась женщиной и жила как женщина, но у успеха есть враги, и они не могут переварить мой успех», — заявила Хелиф после победного боя.
Однако далеко не все приняли ее объяснения. При этом российские болельщики отдали симпатии хорватскому ватерполисту «с телом бати» Йосипу Врличу, претендовавшему на «золото скуфов», но взявшему в итоге со своей командой серебро.
В церемонии закрытия Олимпиады-2024 приняли участие голливудский актер Том Круз, а также рэперы Снуп Догг и Доктор Дре, напомнившие миру, что через четыре года столицей Игр будет Лос-Анджелес.
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