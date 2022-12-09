«Козырь и наезд!»: В Госдуме оценили реакцию Трампа на обмен Бута на Грайнер

Бут попал в тюрьму из-за «подставы» США, при этом заявления Трампа о «позоре» объясняются его желанием в очередной раз «наехать» на Джо Байдена, сказал в эфире НСН Алексей Чепа.

Недовольство Дональда Трампа обменом Виктора бута на Бриттни Грайнер объясняется внутриполитической борьбой в США, при этом россиянин был «козырем» Вашингтона, сказал в интервью НСН первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал «глупым и непатриотичным позором для США» обмен заключенными, - россиянина Виктора Бута на двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер.

Трамп считает позором для США обмен Бута на Грайнер
«Мы долго ждали этого обмена, к этому были предпосылки, у нас существует определенный договор с США, и каждый раз американцы торговались, они могли его держать, как определенный козырь для каких-то политических обменов, а поменяли на баскетболистку, которая тупо перевозила наркотики. Реакция на обмен со стороны Трампа и некоторого его окружения – это внутренняя борьба в Соединенных Штатах между демократами и республиканцами. Занимались этим обменом спецслужбы, и я не очень понимаю такую реакцию со стороны Трампа. Это желание очередной раз наехать на Байдена», - сказал Чепа.

По его словам, США в свое время «подставили» Бута, поэтому сложно сказать, равнозначный ли это обмен.

«С точки зрения того, равнозначный ли это обмен, я не знаю. Человек 13 лет находился в тюрьмах по подставе, которую сделали спецслужбы США, чтобы его задержали тайские власти. Три года американцы бились, чтобы доказать, что за этой подставой что-то есть, а на самом деле ничего не было, все это происки ЦРУ и не более того. Мы понимаем, что за этим стоит, и благодаря долгой борьба МИДа и определенных служб, это произошло и человек вернулся домой», - заключил собеседник НСН.
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Обмен Бута на Грайнер состоялся 8 декабря в Абу-Даби. Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде, потом его перевезли в США и приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинениям в поддержке терроризма и торговле оружием.

Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в Шереметьево, где у нее нашли гашишное масло. В августе суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, в начале ноября спортсменку этапировали из СИЗО в мордовскую колонию.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампГосдумаВиктор Бут
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