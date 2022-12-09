«Козырь и наезд!»: В Госдуме оценили реакцию Трампа на обмен Бута на Грайнер

Недовольство Дональда Трампа обменом Виктора бута на Бриттни Грайнер объясняется внутриполитической борьбой в США, при этом россиянин был «козырем» Вашингтона, сказал в интервью НСН первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал «глупым и непатриотичным позором для США» обмен заключенными, - россиянина Виктора Бута на двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер.