В МОК рассказали, как допинг мог попасть в организм Валиевой
Запрещенный триметазидин попал в организм российской фигуристки Камилы Валиевой вместе с продуктом, который принимал ее дедушка. Об этом сообщил журналист USA Today Том Шад, ссылаясь на главу дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда.
«После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было "загрязнение, произошедшее с продуктом, который принимал ее дедушка"», — написал Шад в Twitter.
Ранее стало известно, что в декабрьской пробе Камилы Валиевой обнаружили допинг. Из-за наличия запрещенного препарата Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило спортсменку от соревнований, однако она оспорила это решение и продолжила выступать. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил фигуристку до соревнований Олимпиады в Пекине, напоминает Ura.ru.
После допингового скандала Камила Валиева рассказала, что эмоционально устала от происходящего, однако намерена настроиться и показать свои результаты на ОИ, пишет «Свободная пресса».
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