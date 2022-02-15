В МОК рассказали, как допинг мог попасть в организм Валиевой

«После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было "загрязнение, произошедшее с продуктом, который принимал ее дедушка"», — написал Шад в Twitter.

Ранее стало известно, что в декабрьской пробе Камилы Валиевой обнаружили допинг. Из-за наличия запрещенного препарата Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило спортсменку от соревнований, однако она оспорила это решение и продолжила выступать. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил фигуристку до соревнований Олимпиады в Пекине, напоминает Ura.ru.

После допингового скандала Камила Валиева рассказала, что эмоционально устала от происходящего, однако намерена настроиться и показать свои результаты на ОИ, пишет «Свободная пресса».

