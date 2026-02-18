В Новороссийске задержан замглавы города Роман Карагодин

Генпрокуратура отказалась от иска о конфискации заводов «Новоросцемента» ЦБ оценил рост потребительских цен в январе в 1,62% ФАС проанализирует цены на огурцы в рознице Акулу впервые обнаружили в ледяных водах Антарктиды «Вкусную карту Омской области» представили в культурной столице РФ 2026 года