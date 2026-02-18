В Новороссийске задержан замглавы города Роман Карагодин
Заместитель главы Новороссийска, руководитель городского управления строительства Роман Карагодин задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным источника агентства, задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ. Иные подробности пока не уточняются.
Роман Карагодин занимает пост заместителя главы Новороссийска и курирует вопросы строительства и реализации муниципальных проектов в сфере городской инфраструктуры.
Управление строительства отвечает за подготовку и контроль исполнения контрактов, а также за взаимодействие с подрядными организациями, передает «Радиоточка НСН».
