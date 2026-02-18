Подключение Европы к переговорам назвали признаком проблем Киева

Сообщения СМИ о подключении европейских дипломатов к переговорам по Украине в Женеве свидетельствуют о проблемах Владимира Зеленского в рамках трехстороннего формата с участием России и США. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог Малек Дудаков.

По его мнению, инициатива по привлечению европейских представителей говорит о том, что давление на Киев усиливается с обеих сторон. Эксперт считает, что и Вашингтон, и Москва добиваются продвижения к окончательному урегулированию конфликта, что осложняет позиции украинской стороны.