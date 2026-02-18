Депутат Белик усомнился в скорой встрече Путина и Зеленского

Перспектива личной встречи президентов России и Украины зависит от политической воли сторон, однако с учетом сложности переговорного процесса диалог, вероятнее всего, будет продолжаться через посредников, прежде всего США. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского организовать встречу с Владимиром Путиным в Женеве.

По словам парламентария, заявления украинского лидера о готовности к переговорам на высшем уровне носят публичный характер и сопровождаются дополнительными условиями. Белик считает, что подобные инициативы направлены на затягивание процесса урегулирования.

Зеленский поручил организовать встречу с Путиным в Женеве

Депутат напомнил, что ранее российская сторона предлагала провести встречу в Москве, однако Киев отказался. По его мнению, если бы украинский президент был настроен на предметный диалог, он предпринимал бы практические шаги для продвижения переговоров.

Белик добавил, что возможность саммита определяется целым рядом обстоятельств. В текущих условиях, считает он, более реалистичным остается формат взаимодействия при участии третьей стороны, в частности США, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВстречаВладимир ЗеленскийВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры