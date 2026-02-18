Депутат Белик усомнился в скорой встрече Путина и Зеленского

Перспектива личной встречи президентов России и Украины зависит от политической воли сторон, однако с учетом сложности переговорного процесса диалог, вероятнее всего, будет продолжаться через посредников, прежде всего США. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского организовать встречу с Владимиром Путиным в Женеве.

По словам парламентария, заявления украинского лидера о готовности к переговорам на высшем уровне носят публичный характер и сопровождаются дополнительными условиями. Белик считает, что подобные инициативы направлены на затягивание процесса урегулирования.