Роскомнадзор замедлил загрузку аудио и видео в Telegram
Минцифры России разъяснило, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram стало замедление загрузки «тяжелых» файлов — аудио и видео. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
По его словам, соответствующие официальные разъяснения ведомства он получил и опубликовал в своем канале на платформе Max.
В Минцифры уточнили, что сервис продолжает работать, однако функционирует с замедлением, предусмотренным действующим законодательством.
Боярский отметил, что Telegram остается доступным для пользователей, несмотря на введенные ограничения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Роскомнадзор замедлил загрузку аудио и видео в Telegram
- Минцифры объяснило сохранение функций Telegram в зоне СВО
- «Даже там, куда никто не приезжает!»: Как турналог мешает внутреннему туризму
- Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений сервисов Linux
- Генпрокуратура отказалась от иска к «Новоросцементу»
- Ответят деньгами: Риелтор пообещал порядок в сроках строительства жилья
- Туристка из Норильска вышла из комы после ДТП в Таиланде
- В Белгородской области при ударе дрона тяжело ранен водитель
- Политолог призвал не оценивать серьезно каждое высказывание Трампа
- Мишустин: В России за год построили и отремонтировали 2,5 тысячи медобъектов