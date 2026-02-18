Роскомнадзор замедлил загрузку аудио и видео в Telegram

Минцифры России разъяснило, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram стало замедление загрузки «тяжелых» файлов — аудио и видео. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По его словам, соответствующие официальные разъяснения ведомства он получил и опубликовал в своем канале на платформе Max.