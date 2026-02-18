Суд взыскал с Гариповой и Первого канала более 1 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы обязал заслуженную артистку Татарстана Дину Гарипову и АО «Первый канал» выплатить сыну композитора Марка Минкова свыше 1 миллиона рублей за нарушение исключительных прав. Об этом сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
Иск подал Андрей Минков, который получил права на песни «Не отрекаются любя» и «Ты на свете есть» по наследству. Изначально он требовал компенсацию в размере 1,6 миллиона рублей, из них 600 тысяч рублей — с Гариповой.
Суд установил, что певица исполняла эти композиции без разрешения правообладателя в финале первого сезона шоу «Голос», а также в программах «Новогодняя ночь на Первом канале» и «Сегодня вечером». Записи выступлений размещались на сайте телеканала и на странице артистки во «ВКонтакте».
В решении отмечается, что нарушения носили не разовый, а длящийся характер, поскольку размещенный в интернете контент оставался доступным до его удаления. Суд обязал «Первый канал» выплатить 1 миллион рублей, индивидуального предпринимателя Дину Гарипову — 60 тысяч рублей. Кроме того, с ответчиков взыскано около 59 тысяч рублей государственной пошлины. Решение пока не вступило в законную силу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Суд взыскал с Гариповой и Первого канала более 1 миллиона рублей
- «Построить и продать»: Как обязать застройщика сдавать квартиры с чистовой отделкой
- Роскомнадзор замедлил загрузку аудио и видео в Telegram
- Минцифры объяснило сохранение функций Telegram в зоне СВО
- «Даже там, куда никто не приезжает!»: Как турналог мешает внутреннему туризму
- Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений сервисов Linux
- Генпрокуратура отказалась от иска к «Новоросцементу»
- Ответят деньгами: Риелтор пообещал порядок в сроках строительства жилья
- Туристка из Норильска вышла из комы после ДТП в Таиланде
- В Белгородской области при ударе дрона тяжело ранен водитель