Суд взыскал с Гариповой и Первого канала более 1 миллиона рублей

Суд установил, что певица исполняла эти композиции без разрешения правообладателя в финале первого сезона шоу «Голос», а также в программах «Новогодняя ночь на Первом канале» и «Сегодня вечером». Записи выступлений размещались на сайте телеканала и на странице артистки во «ВКонтакте».

В решении отмечается, что нарушения носили не разовый, а длящийся характер, поскольку размещенный в интернете контент оставался доступным до его удаления. Суд обязал «Первый канал» выплатить 1 миллион рублей, индивидуального предпринимателя Дину Гарипову — 60 тысяч рублей. Кроме того, с ответчиков взыскано около 59 тысяч рублей государственной пошлины. Решение пока не вступило в законную силу, передает «Радиоточка НСН».

