Залужный заявил, что грозил ввести войска в Киев во время обысков

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в 2022 году во время обысков СБУ в его офисе был готов привлечь военных в центр Киева. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

По его словам, эпизод ранее не предавался огласке, поскольку публикация могла бы раскрыть масштаб его разногласий с президентом Владимиром Зеленским. Как отметил Залужный, напряжение между ними возникло вскоре после начала военной операции и касалось стратегии обороны страны, а пик конфликта пришелся именно на момент обысков.