Залужный заявил, что грозил ввести войска в Киев во время обысков
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в 2022 году во время обысков СБУ в его офисе был готов привлечь военных в центр Киева. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.
По его словам, эпизод ранее не предавался огласке, поскольку публикация могла бы раскрыть масштаб его разногласий с президентом Владимиром Зеленским. Как отметил Залужный, напряжение между ними возникло вскоре после начала военной операции и касалось стратегии обороны страны, а пик конфликта пришелся именно на момент обысков.
Он рассказал агентству, что тогда связался с руководителем офиса президента и предупредил, что готов задействовать военных для прекращения действий СБУ и защиты командного центра. В интервью AP Залужный заявил, что сообщил о намерении «сражаться» и о вызове подкрепления в центр столицы.
После этого, по данным агентства, противоречия между ним и Зеленским не исчезли. Одним из самых острых вопросов стало контрнаступление 2023 года, которое завершилось неудачей. Залужный выразил мнение, что причиной провала стало в том числе отсутствие необходимых ресурсов, которые не были своевременно выделены.
В феврале 2024 года Зеленский освободил Залужного от должности главнокомандующего. В мае того же года он был назначен послом Украины в Великобритании, передает «Радиоточка НСН».
