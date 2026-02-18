Делягин предложил ввести «карту русского» по примеру Польши
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин направил министру иностранных дел Сергею Лаврову предложение ввести «карту русского» по аналогии с «картой поляка». Об этом со ссылкой на копию письма сообщает «Газеты.Ru».
В документе говорится, что численность русской диаспоры в мире оценивается в 20-30 миллионов человек, часть из которых проживает в недружественных странах и, по мнению депутата, сталкивается с дискриминацией по этническому и языковому признаку. Делягин предлагает создать механизм, который подтвердит принадлежность человека к русской культуре даже при отсутствии гражданства России или вида на жительство.
Согласно инициативе, обладатели «карты русского» могли бы получать визу в Россию в ускоренном порядке и на безвозмездной основе, легально работать и заниматься предпринимательской деятельностью, претендовать на бюджетное образование и медицинскую помощь, а также рассчитывать на льготные условия при оформлении вида на жительство и в дальнейшем гражданства.
Депутат считает, что документ можно выдавать гражданам других государств, которые относят себя к русскому народу, в том числе этническим украинцам и белорусам, при наличии подтвержденного происхождения. В качестве дополнительных критериев он называет знание русского языка или готовность его изучать с последующей сдачей экзамена, а также общественную или медийную деятельность в поддержку русской культуры и интересов России.
В письме также указано, что в выдаче документа следует отказывать лицам, участвовавшим в боевых действиях на стороне враждебных России формирований или состоявшим в организациях, признанных в стране террористическими или нежелательными, а также тем, кто систематически дискредитировал русскую культуру, язык или политику РФ, передает «Радиоточка НСН».
