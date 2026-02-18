Делягин предложил ввести «карту русского» по примеру Польши

Согласно инициативе, обладатели «карты русского» могли бы получать визу в Россию в ускоренном порядке и на безвозмездной основе, легально работать и заниматься предпринимательской деятельностью, претендовать на бюджетное образование и медицинскую помощь, а также рассчитывать на льготные условия при оформлении вида на жительство и в дальнейшем гражданства.

Депутат считает, что документ можно выдавать гражданам других государств, которые относят себя к русскому народу, в том числе этническим украинцам и белорусам, при наличии подтвержденного происхождения. В качестве дополнительных критериев он называет знание русского языка или готовность его изучать с последующей сдачей экзамена, а также общественную или медийную деятельность в поддержку русской культуры и интересов России.

В письме также указано, что в выдаче документа следует отказывать лицам, участвовавшим в боевых действиях на стороне враждебных России формирований или состоявшим в организациях, признанных в стране террористическими или нежелательными, а также тем, кто систематически дискредитировал русскую культуру, язык или политику РФ, передает «Радиоточка НСН».

