FIDE на два года лишила Федерацию шахмат России членства в организации

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) приняла решение о временном исключении Федерации шахмат России (ФШР) из состава организации на два года. Об этом сообщил шахматист Петер Хейне Нильсен со ссылкой на документы FIDE.

Жалобу в Комиссию по этике и дисциплине FIDE на ФШР подали Нильсен, Федерация шахмат Украины и украинский гроссмейстер Андрей Баришполец.