FIDE на два года лишила Федерацию шахмат России членства в организации

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) приняла решение о временном исключении Федерации шахмат России (ФШР) из состава организации на два года. Об этом сообщил шахматист Петер Хейне Нильсен со ссылкой на документы FIDE.

Жалобу в Комиссию по этике и дисциплине FIDE на ФШР подали Нильсен, Федерация шахмат Украины и украинский гроссмейстер Андрей Баришполец.

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Из документа следует, что исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов, состоящих в ФШР, на участие в шахматной деятельности.

Указывается, что санкции против ФШР были введены из-за ее деятельности на территориях Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. В документе также указано, что президент FIDE Аркадий Дворкович получил выговор в связи с этим, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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