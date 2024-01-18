Карякин: не намерен просить FIDE о допуске к соревнованиям
Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что не намерен обращаться в FIDE с тем, чтобы его допустили к участию в международных турнирах, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в организации к подобным вопросам подходят формально. Карякин считает, что в любом случае получит отказ на свой запрос.
«Если у них есть в правилах, что ты не можешь выступать под своим флагом, то никакого исключения для тебя они делать не будут – это совершенно очевидно», - пояснил гроссмейстер.
Ранее комиссия FIDE отклонила апелляцию Сергея Карякина на дисквалификацию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru