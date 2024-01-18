Карякин: не намерен просить FIDE о допуске к соревнованиям

По его словам, в организации к подобным вопросам подходят формально. Карякин считает, что в любом случае получит отказ на свой запрос.

«Если у них есть в правилах, что ты не можешь выступать под своим флагом, то никакого исключения для тебя они делать не будут – это совершенно очевидно», - пояснил гроссмейстер.

Ранее комиссия FIDE отклонила апелляцию Сергея Карякина на дисквалификацию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

