«МАТЧ ТВ» ПРОТИВ СТАНКОВИЧА: «БЫК» И «ПЛАКСА»

47-летний Деян Станкович пришел в «Спартак» в мае 2024 года, подписав контракт на два года, однако красно-белым пока не удалось завоевать под его руководством главные трофеи - чемпионом России 2024-25 стал «Краснодар», а Кубок страны выиграл ЦСКА. В новом сезоне легендарный московский клуб занимает лишь шестое место в РПЛ, и в середине октября появились слухи, что Станковича уволят.

На этом фоне сербский тренер частенько попадает в скандалы. Очередная «буря» разразилась 9 ноября в Грозном после победы «Спартака» над «Ахматом» 2:1. Корреспондент «Матч ТВ» Адам Ахмадов после игры попытался взять интервью у Станковича, но тот вскипел после вопроса о том, что он сказал судье.

«У вас нет больше вопросов, у вас только такой вопрос о судье? Вы журналист? Зачем вы провоцируете меня таким вопросом?», - возмутился серб, переходя с итальянского языка на английский.

Ахмадов перебил его: «Вы закончили? Большое вам спасибо». Станкович не унимался и перешел на сербский с вопросом: «Что вы хотите?»

«Я ничего не хочу, я вас благодарю за интервью», - нервно парировал журналист из Грозного, после чего Станкович вышел из кадра и отказался от участия в послематчевой пресс-конференции.

Видео этого инцидента разошлось по многим пабликам и привлекло гораздо больше интереса болельщиков, чем сам матч. При этом за Ахмадова заступились его знаменитые коллеги.

«Надо давать себе отчёт, что ты делаешь. Отрываться на журналистах, рассказывать, что не любят, дескать, иностранец? Ну у Хиддинка спроси, кого из иностранцев любят, кого нет. Это всё в пользу бедных и ерунда. (…) Он в общем производит впечатление нормального мужика, но плаксой быть не надо», - написал в этой связи в соцсетях Дмитрий Губерниев.

Другой известный комментатор Константин Генич призвал Станковича быть «чуть спокойнее», а его коллега Тимур Журавель назвал поведение тренера «Спартака» «быковатым наездом», посоветовав «отпустить человека», не дожидаясь, когда он «на силовой пойдёт».