«Быковатый наезд!»: Тренер «Спартака» Станкович разгневал журналистов
Губерниев сравнил знаменитого серба с «плаксой», Журавель упрекнул его за «быковатый наезд» в Грозном, а Шалимов напомнил «кипящему» Станковичу, как на них давили в Италии.
Главный тренер футбольного «Спартака» серб Деян Станкович оказался героем самой резонансной спортивной истории выходных, которую до сих пор обсуждают в СМИ.
Находящийся на грани увольнения Станкович после победы «Спартака» в Грозном вступил в перепалку с журналистом «Матч ТВ», после чего на него обрушился хейт со стороны звезд этого спортивного телеканала.
«МАТЧ ТВ» ПРОТИВ СТАНКОВИЧА: «БЫК» И «ПЛАКСА»
47-летний Деян Станкович пришел в «Спартак» в мае 2024 года, подписав контракт на два года, однако красно-белым пока не удалось завоевать под его руководством главные трофеи - чемпионом России 2024-25 стал «Краснодар», а Кубок страны выиграл ЦСКА. В новом сезоне легендарный московский клуб занимает лишь шестое место в РПЛ, и в середине октября появились слухи, что Станковича уволят.
На этом фоне сербский тренер частенько попадает в скандалы. Очередная «буря» разразилась 9 ноября в Грозном после победы «Спартака» над «Ахматом» 2:1. Корреспондент «Матч ТВ» Адам Ахмадов после игры попытался взять интервью у Станковича, но тот вскипел после вопроса о том, что он сказал судье.
«У вас нет больше вопросов, у вас только такой вопрос о судье? Вы журналист? Зачем вы провоцируете меня таким вопросом?», - возмутился серб, переходя с итальянского языка на английский.
Ахмадов перебил его: «Вы закончили? Большое вам спасибо». Станкович не унимался и перешел на сербский с вопросом: «Что вы хотите?»
«Я ничего не хочу, я вас благодарю за интервью», - нервно парировал журналист из Грозного, после чего Станкович вышел из кадра и отказался от участия в послематчевой пресс-конференции.
Видео этого инцидента разошлось по многим пабликам и привлекло гораздо больше интереса болельщиков, чем сам матч. При этом за Ахмадова заступились его знаменитые коллеги.
«Надо давать себе отчёт, что ты делаешь. Отрываться на журналистах, рассказывать, что не любят, дескать, иностранец? Ну у Хиддинка спроси, кого из иностранцев любят, кого нет. Это всё в пользу бедных и ерунда. (…) Он в общем производит впечатление нормального мужика, но плаксой быть не надо», - написал в этой связи в соцсетях Дмитрий Губерниев.
Другой известный комментатор Константин Генич призвал Станковича быть «чуть спокойнее», а его коллега Тимур Журавель назвал поведение тренера «Спартака» «быковатым наездом», посоветовав «отпустить человека», не дожидаясь, когда он «на силовой пойдёт».
ОТ МИЛАНА ДО ГРОЗНОГО: «ОН НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ НОШУ»
Сам Деян Станкович, как и футбольный клуб «Спартак», пока не комментировали ситуацию. Зато о ней подробно рассказал журналист Адам Ахмадов, признавшись, что разозлился.
«Конечно, меня удивила реакция Станковича на стандартный, в общем-то, вопрос. (…) Наверное, по интервью было видно, что я старался себя сдержать. Естественно, я разозлился, как и любой нормальный человек. В повседневной ситуации он бы вряд ли со мной так разговаривал. А если бы и начал, наверное, ситуация вышла бы другой. Здесь ещё немного напрягало, что мы не говорим на одном языке, всё шло через переводчика. Было и было, что поделаешь. Пусть своими делами занимается», — сказал Ахмадов в интервью «Чемпионату».
При этом заступившихся за Станковича среди российских журналистов, тренеров или футболистов почти не нашлось. Одним из немногих оказался экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов, как и серб много поигравший в Италии.
«Я обвинять Станковича не могу. Вскипел, он сейчас на нервах в последнее время, это видно. Что в этой ситуации сказать: на нервах нужно быть спокойней. Это «Спартак», большая команда. Станкович сам играл в «Интере», он что, не знает, какое давление вокруг больших клубов? Оно всегда будет, всегда будут провокации, и журналисты будут как раз искать эти вещи, потому что это интересно. Надо каким‑то образом стараться держать удар. Я не обвиняю, но у него не в первый раз такие срывы. Он прямо кипит, у него всё на нервах, хотя они выиграли матч», - сказал Шалимов «Матч ТВ».
Со своей стороны, экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказал мнение, что Станковича не будут увольнять до зимней паузы в чемпионате России. А вот известный футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил НСН, что Станкович не готов «нести ношу» в «Спартаке».
«Со “Спартаком" всё как всегда. Тут отставка может и не помешает, но кого назначить тренером? Я всегда за то, чтобы ставить отечественных специалистов в клубы такого уровня. Деян Станкович - хороший специалист, но он немного не понимает правил поведения и уровня солидности на такой должности. Он не готов нести на себе эту ношу, когда каждое движение обсуждают под микроскопом», - пояснил Непомнящий.
20 октября «Спорт-Экспресс» сообщил со ссылкой на инсайдеров, что «Спартак» принял решение уволить Станковича, но оно тормозится отсутствием «до конца согласованной кандидатуры преемника». С тех пор в СМИ всплывают имена его возможных сменщиков, а сам серб признался в начале ноября, что устал от этого всего и готов к отставке.
«Я очень устал от происходящего, от того, что вокруг говорят обо мне. Я очень хочу домой к своей жене и дочке. (…) Ребята этого не заслуживают - того негатива, который творится вокруг нас. Я готов к любому решению. Случится это завтра или послезавтра, решение — за клубом», - подчеркнул он.
В ходе карьеры игрока Деян Станкович провел шесть сезонов в римском «Лацио» и десять – в миланском «Интере». За это время он шесть раз становил чемпионом Италии и выиграл Лигу чемпионов УЕФА.
