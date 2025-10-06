Футбольному клубу «Спартак» нужны футбольные люди в руководстве и хороший тренер, а нынешний должен покинуть команду. Об этом НСН рассказал экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко.

«Спартак» проиграл ЦСКА 2:3 в 11-м туре Российской премьер-лиги по футболу. На данный момент команда занимает в таблице шестое место и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть очков. Червиченко отметил, что «спартаковцы» уступили по делу, а все успехи клуба в этом сезоне не зависят от тренера команды Деяна Станковича.