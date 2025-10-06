«Станкович переиграл»: Червиченко рассказал о будущем «самурайского» «Спартака»
«Спартаку» может не помочь смена генерального директора, а тренер уже засиделся, рассказал НСН Андрей Червиченко.
Футбольному клубу «Спартак» нужны футбольные люди в руководстве и хороший тренер, а нынешний должен покинуть команду. Об этом НСН рассказал экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко.
«Спартак» проиграл ЦСКА 2:3 в 11-м туре Российской премьер-лиги по футболу. На данный момент команда занимает в таблице шестое место и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть очков. Червиченко отметил, что «спартаковцы» уступили по делу, а все успехи клуба в этом сезоне не зависят от тренера команды Деяна Станковича.
«Все было по делу, если проглатывать в первые 20 минут три гола, а могло быть и четыре. Еще один мяч не засчитали по счастливой случайности — зацепил руку. Команда, если закрыть глаза на эти первые 20 минут, выглядела очень неплохо. Но тут опять же надо понимать, что армейцы уже больше счет удерживали и не неслись вперед. Поэтому на этом фоне “Спартак” смотрелся хорошо. Если бы армейцы продолжили играть так же, как в первые 20 минут, не исключено, что все было бы еще гораздо хуже. Какая тут может быть ничья? Все держится на очень хорошей физической подготовке игроков и на их индивидуальных способностях. Станкович наиграл на замену еще перед сезоном. Его должны были тогда поменять, а сейчас он уже переиграл», — указал он.
По информации «РБ Спорт», гендиректор «Спартака» Олег Малышев решил покинуть клуб спустя два года работы. Червиченко подчеркнул, что эта перемена может не исправить положение команды.
«Новый гендиректор не является гарантией перемен к лучшему. Надо понимать, о ком идет речь. В последнее время в "Спартаке" принято ставить хороших финансистов, а не людей, которые разбираются в футболе. Это все равно, что назначить тренера главным бухгалтером или аудитором. У "Спартака" как у самураев: нет цели, есть только путь. Руководство пытается проложить свою особенную дорогу, хотя уже есть набор правильных рецептов и действий. Судя по успехам, оригинальность не оправдывает себя. Хотя игроков покупают неплохих в последнее время, но они не являются шестеренками, которые превращаются вместе в рабочий механизм. Хороший тренер сможет структурно всех сорганизовать, может быть, история выправится», — заключил он.
Ранее Червиченко назвал в беседе с НСН лучшее время для увольнения Станковича.
