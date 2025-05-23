«Интрига сумасшедшая»: Мостовой о шансах «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство
Концовка сезона в Российской футбольной премьер-лиге непредсказуема, и чемпионом страны может стать как «Зенит», так и «Краснодар», сказал НСН Александр Мостовой.
Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с НСН отметил, что концовка сезона будет непредсказуемой, так как слишком многое зависит не только от команд, но и от случайностей и везения.
Финальный тур Российской футбольной премьер-лиги пройдет 25 мая, в этот день решится судьба чемпионства. На титул претендуют только две команды: «Зенит» и «Краснодар». Перед последней игрой отрыв краснодарской команды составляет всего лишь одно очко (64 против 63 у «Зенита»). В финальный игровой день она принимает московское «Динамо», а петербуржцы играют дома с грозненским «Ахматом». У каждого соперника есть мотивация не дать противнику стать чемпионом: «Краснодар» лишил «Динамо» первого места в прошлом сезоне, а «Ахмату» нужно набирать очки, чтобы обезопасить себя от вылета из РПЛ. Мостовой считает, что в таких условиях предсказать итоговую таблицу невозможно.
«Cамая главная интрига завтра — игра «Зенита» и «Краснодара». «Динамо», конечно, будет цепляться. Особенно после прошлого сезона: тогда их устраивала ничья в Краснодаре для чемпионства. Интрига будет сумасшедшая, особенно с таким сюжетом. Я об этом говорил еще в начале сезона: интересно будет до последнего тура. Бесполезно гадать, кто станет чемпионом. Я много раз говорил, что футбол — это не наука. Никто ничего не знает. Кто знал, что в том году на последних секундах вратарь «Ростова» в игре с «Зенитом» возьмет и закинет мяч в свои ворота? Сейчас такая же непредсказуемая ситуация. Кто-нибудь из «Динамо» может забить гол в «девятку», и все закончится. Этим и интересен футбол», — заявил экс-футболист.
Мостовой отметил, что преображение «Краснодара» из середняка в топ-клуб не должно удивлять: команда изменила вектор развития и стала покупать классных легионеров.
«Одно время в «Краснодаре» был лозунг, что мы играем только воспитанниками, и у нас всё здорово, да? Выше пятого места тогда команда не поднималась. А сейчас у них играют 10-11 иностранцев, и клуб второй год на первом-втором месте. Все четыре первых команды: «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» — у них 80% иностранцев. Какая разница, какой у футболиста паспорт? В футбол играют живые люди. Если ты сильнее, то я как тренер поставлю игрока получше. Если у него нерусский паспорт, то это неважно. Он должен играть. А кто мешает нашим русским футболистам быть сильнее? У них сейчас шикарные условия, им платят такие деньги. Для них сейчас золотое время наступило. Играйте лучше, но почему-то они не делают этого. Есть единицы, которые выстреливают», — подчеркнул бывший игрок сборной России.
Футболист также дал оценку выступлениям своей бывшей команды в этом сезоне.
«Спартак» должен быть в тройке лидеров с закрытыми глазами. По всем показателям это команда топ-3: по составу, по бюджету, по болельщикам, по всему. Они меня сильно подвели. Неделю назад я думал, что сезон будет неплохим, если «Спартак» выйдет в финал Кубка России, а тем более, если он выиграл бы этот трофей. Теперь я могу стопроцентно сказать, что «спартаковцы» провалили сезон. Я был на стороне тренера Деяна Станковича и «Спартака», но случился провал», — выразил мнение экс-игрок Спартака.
Ранее бывший форвард московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин объяснил спад «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Mazda возобновила поставки кроссоверов CX-5 и CX-50 в Россию через партнеров
- Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена бойцами
- Минпромторг опроверг информацию об утверждении перечня автомобилей для такси
- В Москве стартовал 17-й театральный Чеховский фестиваль
- Путин: Россия входит в ТОП-5 лидеров мирового рынка вооружений
- Вице-президент США Вэнс: Трамп не собирается начинать военные операции
- Путин: Основной целью ОПК РФ является обеспечение нужд армии для ведения СВО
- СМИ: Хоккейную сборную России не допустили к Олимпиаде-2026
- Опрос: В начислениях за ЖКУ не ориентируются 36% россиян
- Центробанк выпустит памятные монеты в честь четырех клубов РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru