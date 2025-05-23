«Интрига сумасшедшая»: Мостовой о шансах «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с НСН отметил, что концовка сезона будет непредсказуемой, так как слишком многое зависит не только от команд, но и от случайностей и везения.

Финальный тур Российской футбольной премьер-лиги пройдет 25 мая, в этот день решится судьба чемпионства. На титул претендуют только две команды: «Зенит» и «Краснодар». Перед последней игрой отрыв краснодарской команды составляет всего лишь одно очко (64 против 63 у «Зенита»). В финальный игровой день она принимает московское «Динамо», а петербуржцы играют дома с грозненским «Ахматом». У каждого соперника есть мотивация не дать противнику стать чемпионом: «Краснодар» лишил «Динамо» первого места в прошлом сезоне, а «Ахмату» нужно набирать очки, чтобы обезопасить себя от вылета из РПЛ. Мостовой считает, что в таких условиях предсказать итоговую таблицу невозможно.