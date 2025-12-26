Роспотребнадзор приостановил продажу партии напитка Aloe Vera
Роспотребнадзор приостановил продажу партии напитка Aloe Vera после сообщений о возможном содержании ацетона в продукции. Как сообщили в ведомстве, речь идет о 138 тысячах единиц товара, которые на данный момент заблокированы для продажи в розничных магазинах.
Поводом для проверки стала информация, распространенная в Telegram-каналах, о выявлении ацетона в нескольких бутылках напитка в одном из магазинов сети «Магнит» в Москве. Ретейлер сообщил о снятии продукции с продажи и начале внеплановой проверки, после чего к ситуации подключилось столичное управление Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что товар уже заблокирован на кассах. Помимо этого, Роспотребнадзор обратился к участникам рынка онлайн-торговли с просьбой исключить дистанционную продажу напитка до завершения проверок, чтобы избежать возможных рисков для покупателей.
В Москве начали внеплановую выездную проверку торговой сети и отобрали 11 образцов напитка из трех партий — их направили на лабораторные исследования. Одновременно проверочные мероприятия стартовали в Пензенской области в отношении производителя, которому предписали приостановить реализацию всей партии напитка до получения результатов проверки, передает «Радиоточка НСН».
