Чемпионом России по футболу в сезоне 2025/26 станет либо «Краснодар», либо «Зенит», а московским командам не хватит ресурсов для победы, рассказал в беседе с НСН футбольный тренер Валерий Непомнящий.



Футбольные клубы «Балтика» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта игра стала завершающей в первой половине футбольного сезона. После первого круга лидером является «Краснодар» с 33 очками, столько же баллов и у московского ЦСКА, который уступает южанам по дополнительным показателям. На расстоянии трех очков от них — «Локомотив и «Зенит». Непомнящий назвал своего фаворита на победу в сезоне.