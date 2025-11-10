Непомнящий назвал вероятного чемпиона России по футболу в сезоне 2025/2026
Чемпионом России станет одна из двух команд, но победитель будет не из Москвы, заявил НСН Валерий Непомнящий.
Чемпионом России по футболу в сезоне 2025/26 станет либо «Краснодар», либо «Зенит», а московским командам не хватит ресурсов для победы, рассказал в беседе с НСН футбольный тренер Валерий Непомнящий.
Футбольные клубы «Балтика» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта игра стала завершающей в первой половине футбольного сезона. После первого круга лидером является «Краснодар» с 33 очками, столько же баллов и у московского ЦСКА, который уступает южанам по дополнительным показателям. На расстоянии трех очков от них — «Локомотив и «Зенит». Непомнящий назвал своего фаворита на победу в сезоне.
«Мне кажется, что вполне реально, что чемпионом станет “Краснодар”. Он научился биться и выцарапывать матчи против команд условной второй восьмерки. Иногда добывает победы за счет класса, но борьба будет до последнего тура, как и в предыдущие два года. "Зенит" нельзя сбрасывать со счетов, они всегда сильны против фаворитов. Им сложно с теми, кто стоит на своей половине, но в игре на встречных курсах они сильны. ЦСКА и “Локомотиву” пока не хватает ресурсов. У армейцев нет яркой атаки, а голы забивают защитники и полузащитники. Локомотив много очков теряет там, где не нужно. Уже нормой стали случаи, когда команда ведет 2-0 и упускает победу. Считаю, что “Зенит” и “Краснодар” — явные фавориты за чемпионство, а ЦСКА и “Локомотив” теневые», — указал он.
Московский «Спартак» остается на 6 месте, а «Динамо» с тренером Валерием Карпиным на 10-м. Непомнящий дал советы, как исправить положение команд.
«В этом году “Балтика” порадовала меня, а “Динамо” и “Спартак” разочаровали. Я против отставки Карпина. Дело не в том, что я так сильно в него верю, но клубу нужна какая-то стабильность, а не постоянные перестановки и перестраивание команды. Со “Спартаком" все как всегда. Тут отставка может и не помешает, но кого назначить тренером? Я всегда за то, чтобы поставить отечественных специалистов клубы такого уровня. Нынешний тренер Деян Станкович хороший специалист, но он немного не понимает поведения и уровня солидности на такой должности. Он не готов нести на себе эту ношу, когда каждое движение обсуждают под микроскопом, хотя должен быть», — заключил собеседник НСН.
Ранее экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко усомнился в эфире НСН, что «Краснодар» сможет защитить титул в этом сезоне.
