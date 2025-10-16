Новые руководители футбольного клуба «Спартак» могут принести ему титулы, поскольку хорошо зарекомендовали себя в ЦСКА, заявил в интервью НСН экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко.



Совет директоров «Спартака» назначил на должность спортивного директора Андрея Мовсесьяна, ранее работавшего в структурах ЦСКА. До этого новым генеральным директором был назначен Сергей Некрасов, которого фанаты красно-белых уличили в симпатиях к враждебному клубу - в сети всплыли его фотографии с шарфом ЦСКА. Червиченко не увидел в этом проблемы.