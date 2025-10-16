Плевок в фанатов? Червиченко защитил «сомнительное» руководство «Спартака» от сектантов
специалисты могут помочь клубу выиграть трофеи в ближайшие годы, заявил НСН Андрей Червиченко.
Новые руководители футбольного клуба «Спартак» могут принести ему титулы, поскольку хорошо зарекомендовали себя в ЦСКА, заявил в интервью НСН экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко.
Совет директоров «Спартака» назначил на должность спортивного директора Андрея Мовсесьяна, ранее работавшего в структурах ЦСКА. До этого новым генеральным директором был назначен Сергей Некрасов, которого фанаты красно-белых уличили в симпатиях к враждебному клубу - в сети всплыли его фотографии с шарфом ЦСКА. Червиченко не увидел в этом проблемы.
«Надо разделять болельщиков на адекватных и сектантов. Для последних понятно, что ситуация не укладывается в парадигму их взглядов. А для остальных — это нормально, поскольку за последние 20 лет армейцы добились больших успехов, чем спартаковцы. Поэтому специалисты, работавшие там, видимо, справляются лучше со своими обязанностями. Это не плевок в лицо фанатам. Плевок в лицо — это отсутствие трофеев: чемпионства и кубка. А все остальное — технические моменты. Если с приходом российского специалиста, что для «Спартака» довольно-таки редко, ситуация изменится, то это хорошо», — подчеркнул он.
Червиченко также предсказал клубу успех с новыми специалистами.
«Мне кажется, это будет очень положительно. Хочется надеяться, что это новый вектор в развитии клуба. Команда сможет выиграть что-нибудь в ближайшие год-два. Если будут прогрессировать российские молодые игроки так же, как они прогрессируют в ЦСКА, то это тоже будет шаг вперед. Поэтому я пока минусов особых не вижу. "Спартак" воспользовался услугами человека, который знает какую-то тайну, которую в нынешнем клубе до сих пор пока не постигли. За 18-20 лет одно чемпионство и один кубок — это маловато», — заключил собеседник НСН.
Футбольному клубу «Спартак» нужны футбольные люди в руководстве и хороший тренер, а нынешний должен покинуть команду, ранее рассказывал НСН Андрей Червиченко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Во мне умерла стриптизерша!»: Наталия Быстрова о роли в мюзикле «Москва от заката до рассвета»
- Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Трампа о «Томагавках» для Украины
- Плевок в фанатов? Червиченко защитил «сомнительное» руководство «Спартака» от сектантов
- Дмитриев сообщил о скором проведении саммита Россия — США
- Собака против комика: Почему фильм «Лермонтов» не станет новым «Пророком»
- СМИ: Брижит Бардо госпитализировали во французском Тулоне
- Трамп сообщил о предстоящей встрече с Путиным в Венгрии
- В России могут подорожать электромобили и гибриды из-за роста утильсбора
- Радимов не поверил в возвращение российских команд в еврокубки
- Бывшие футболисты «Химок» могут не получить долги после банкротства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru