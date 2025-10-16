Плевок в фанатов? Червиченко защитил «сомнительное» руководство «Спартака» от сектантов

специалисты могут помочь клубу выиграть трофеи в ближайшие годы, заявил НСН Андрей Червиченко.

Новые руководители футбольного клуба «Спартак» могут принести ему титулы, поскольку хорошо зарекомендовали себя в ЦСКА, заявил в интервью НСН экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко.

Совет директоров «Спартака» назначил на должность спортивного директора Андрея Мовсесьяна, ранее работавшего в структурах ЦСКА. До этого новым генеральным директором был назначен Сергей Некрасов, которого фанаты красно-белых уличили в симпатиях к враждебному клубу - в сети всплыли его фотографии с шарфом ЦСКА. Червиченко не увидел в этом проблемы.

«Надо разделять болельщиков на адекватных и сектантов. Для последних понятно, что ситуация не укладывается в парадигму их взглядов. А для остальных — это нормально, поскольку за последние 20 лет армейцы добились больших успехов, чем спартаковцы. Поэтому специалисты, работавшие там, видимо, справляются лучше со своими обязанностями. Это не плевок в лицо фанатам. Плевок в лицо — это отсутствие трофеев: чемпионства и кубка. А все остальное — технические моменты. Если с приходом российского специалиста, что для «Спартака» довольно-таки редко, ситуация изменится, то это хорошо», — подчеркнул он.

Червиченко также предсказал клубу успех с новыми специалистами.

«Мне кажется, это будет очень положительно. Хочется надеяться, что это новый вектор в развитии клуба. Команда сможет выиграть что-нибудь в ближайшие год-два. Если будут прогрессировать российские молодые игроки так же, как они прогрессируют в ЦСКА, то это тоже будет шаг вперед. Поэтому я пока минусов особых не вижу. "Спартак" воспользовался услугами человека, который знает какую-то тайну, которую в нынешнем клубе до сих пор пока не постигли. За 18-20 лет одно чемпионство и один кубок — это маловато», — заключил собеседник НСН.

Футбольному клубу «Спартак» нужны футбольные люди в руководстве и хороший тренер, а нынешний должен покинуть команду, ранее рассказывал НСН Андрей Червиченко.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
