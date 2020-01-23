Большие шансы. Союз биатлонистов России о восстановлении прав в IBU
Президент СБР Драчёв в эфире НСН оценил перспективы возвращения полноправного членства в Международном союзе биатлонистов.
Заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России в Международном союзе биатлонистов (IBU) состоится 4 февраля в Москве. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков. Союз биатлонистов России был поражен в правах в конце 2017 года на фоне допингового скандала. Исполком WADA 9 декабря 2019 года отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года и лишил Российское антидопинговое агентство соответствия международному кодексу. Решение было принято в связи с манипуляциями с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
Как заявил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в эфире НСН, рабочая группа не сможет сейчас повлиять на решение WADA, однако наметит алгоритм восстановления прав СБР в полном объёме.
«Мы договорились о приезде наших коллег из IBU в Москву, чтобы согласовать действия по некоторым изменениям критериев в связи с новой сложившейся ситуацией. Мы хотели провести встречу до чемпионата мира по биатлону, который пройдет 13-23 февраля в итальянской Антерсельве. Мы обсудим вопросы, которые нам надо будет доработать до конгресса IBU, который состоится осенью в Чехии.
Шансы на восстановление большие
Это уже не первая группа, в ней участвуют наши специалисты, РУСАДА, IBU. В целом, шансы на восстановление СБР в правах довольно большие при корректировке определённых позиций», - подчеркнул собеседник НСН.
Для восстановления Союз биатлонистов России должен выполнить 12 условий. Они касаются финансового обеспечения, антидопинговой программы, взаимодействия с командой и тренерским штабом. Сейчас российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU.
Член правления Международного союза биатлонистов Туре Бёйгар заявил норвежскому изданию VG, что россияне, скорее всего, выступят на Чемпионате мира по биатлону в Антерсельве.
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По его словам, у IBU нет оснований отказывать россиянам в участии, так как решение WADA не обязательно к исполнению. Бёйгар также пояснил, что российским биатлонистам разрешили выступить на Кубке мира, потому что IBU уверен в их чистоте.
Ранее Владимир Драчев сообщил, что Союз биатлонистов России планирует присоединиться к судебному спору РУСАДА и WADA в качестве третьей стороны.
РУСАДА не согласилось с решением исполкома WADA от 9 декабря, в связи с чем, точку должен поставить Спортивный арбитражный суд, куда передано дело. В качестве третьих сторон к процессу уже подключились Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.
Согласно решению исполкома WADA , «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях, в том числе, принять участие в Олимпиаде, при соблюдении определенных условий.
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