Большие шансы. Союз биатлонистов России о восстановлении прав в IBU

Заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России в Международном союзе биатлонистов (IBU) состоится 4 февраля в Москве. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков. Союз биатлонистов России был поражен в правах в конце 2017 года на фоне допингового скандала. Исполком WADA 9 декабря 2019 года отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года и лишил Российское антидопинговое агентство соответствия международному кодексу. Решение было принято в связи с манипуляциями с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Как заявил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в эфире НСН, рабочая группа не сможет сейчас повлиять на решение WADA, однако наметит алгоритм восстановления прав СБР в полном объёме.