В вузах России появится курс по беспилотным системам

Об этом он заявил на заседании в Совете Федерации. Обучение стартует с 1 сентября этого года. Подготовка кадров для работы с новыми технологиями — один из приоритетов ведомства в условиях изменяющейся технологической и отраслевой реальности. По словам Никитина, Российский университет транспорта уже участвует в создании новой модели инженерного образования. На его базе разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше планируется реализация во всех отраслевых вузах страны, отметил министр.

Ранее «Московская техническая школа» открыла два новых курса по беспилотному транспорту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

