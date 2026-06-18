В вузах России появится курс по беспилотным системам
В транспортных вузах России появится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина.
Об этом он заявил на заседании в Совете Федерации. Обучение стартует с 1 сентября этого года. Подготовка кадров для работы с новыми технологиями — один из приоритетов ведомства в условиях изменяющейся технологической и отраслевой реальности. По словам Никитина, Российский университет транспорта уже участвует в создании новой модели инженерного образования. На его базе разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше планируется реализация во всех отраслевых вузах страны, отметил министр.
Ранее «Московская техническая школа» открыла два новых курса по беспилотному транспорту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В вузах России появится курс по беспилотным системам
- Российский футболист Батраков потратил на свадьбу 15 млн рублей
- СМИ: Коммунальщиков переводят на бронированный транспорт
- Трубы на участке Долиной залили монтажной пеной
- Раздался хлопок: Стали известны подробности «пропавшего» Boeing Smartavia
- Мелони анонсировала выдвижение переговорщика от ЕС по Украине
- СМИ: Самолет, пропавший с радаров над Сочи, готовится к посадке
- В Нижнем Тагиле суд арестовал заказавшего пиццу «Адольфа Гитлера»
- Трамп назвал окончательное время заключения сделки с Ираном
- Политолог оценил реальное единство Запада на саммите G7