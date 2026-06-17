СМИ: Самолет, пропавший с радаров над Сочи, готовится к посадке

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia пропал с радаров после подачи аварийного сигнала над акваторией Черного моря. Информацию об этом распространил Telegram-канал Shot.

Лайнер, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, передал код 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Спустя короткое время воздушное судно исчезло с экранов радаров.

На борту самолета с бортовым номером 5N164 предварительно находились 189 человек. Точные данные о количестве пассажиров и экипажа пока не подтверждены официально.

Позже стало известно, что лайнер вернулся в воздушное пространство и начал кружить над Сочи. По предварительным данным, Boeing 737-800 вырабатывает топливо перед посадкой. В воздухе судно находится уже около часа, сообщает SHOT.

Ранее два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

