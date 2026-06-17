СМИ: Самолет, пропавший с радаров над Сочи, готовится к посадке
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia пропал с радаров после подачи аварийного сигнала над акваторией Черного моря. Информацию об этом распространил Telegram-канал Shot.
Лайнер, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, передал код 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Спустя короткое время воздушное судно исчезло с экранов радаров.
На борту самолета с бортовым номером 5N164 предварительно находились 189 человек. Точные данные о количестве пассажиров и экипажа пока не подтверждены официально.
Позже стало известно, что лайнер вернулся в воздушное пространство и начал кружить над Сочи. По предварительным данным, Boeing 737-800 вырабатывает топливо перед посадкой. В воздухе судно находится уже около часа, сообщает SHOT.
Ранее два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Самолет, пропавший с радаров над Сочи, готовится к посадке
- В Нижнем Тагиле суд арестовал заказавшего пиццу «Адольфа Гитлера»
- Трамп назвал окончательное время заключения сделки с Ираном
- Политолог оценил реальное единство Запада на саммите G7
- Португалия неожиданно сыграла вничью с ДР Конго на старте ЧМ-2026
- Эксперт раскрыл причины поддержки Трампом декларации G7 по Украине
- В России предложили создать оперативные штабы для защиты прав авиапассажиров
- Задержанный бизнесмен Трабер доставлен в Москву по делу об убийстве
- Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье
- Размещение ядерного оружия сделает Финляндию целью для России