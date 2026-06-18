Раздался хлопок: Стали известны подробности «пропавшего» Boeing Smartavia

Как заявили очевидцы, при этом самолет поднимался в воздух на необычно малой высоте. После этого лайнер, вылетевший в Архангельск, подал сигнал бедствия и пропал с радаров над Чёрным морем.

Через некоторое время пилоты Smartavia сообщили код 7700, что означает серьезное происшествие. Предварительно, на борту находились около 200 пассажиров. Сообщалось, что после взлёта из Сочи у Boeing 737-800 отказал двигатель. Командир принял решение вернуться обратно в аэропорт.

Несколько минут назад борт благополучно приземлился. При экстренной посадке в Сочи никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее стало известно, что у Azur Air вышла из строя треть парка самолетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

