Российский футболист Батраков потратил на свадьбу 15 млн рублей
Начинающая «звезда» российского футбола Алексей Батраков потратил на свадьбу с Ириной Подшибякиной около 15 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
Больше всего спортсмен на локацию — аренда подмосковной усадьбы Villa Michetti обошлась в 4 млн рублей. 3,5 млн рублей ушло на выступление группы «Марсель». В 2,5 млн обошелся декор: зона выездной регистрации, банкетный зал и президиум, а также технические расходы и гонорар.
2 млн рублей стоила одежда: Ирина сначала была в платье и фате российского бренда Murashka, а также в туфлях от Rara Avis, затем переоделась в наряд от Daniil Antsiferov и туфли Magda Butrum, а на неофициальном мероприятии сменила образ, надев корсет и юбку Anastasiya Boksha и туфли Jimmy Choo. Футболист только надел джерси «Локомотива» поверх рубашки.
Ещё 1 млн рублей ушел на бывшего КВНщика и свадебного ведущего Александра Слесарева, 600 тысяч - на организацию от агентства «под ключ». Также в тратах значатся: аренда Cadillac DeVille III 1966 года выпуска, на котором Батраков приехал к усадьбе.
В свадебных приглашениях пара попросила всех вместо покупки букетов потратить деньги на благотворительность в пользу животных. «Каждый ваш вклад станет спасённой жизнью, а мы будем знать, что наш праздник принёс добро не только нам, но и тем, кто в нём особенно нуждается. Спасибо, что разделяете наши ценности!», — написали Ирина и Алексей.
Ранее свадьбу сыграл вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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