Мелони анонсировала выдвижение переговорщика от ЕС по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена в ближайшее время предложить кандидатуру специального представителя Евросоюза для участия в урегулировании украинского конфликта. Об этом глава правительства заявила по итогам саммита «Большой семерки», сообщает РБК.

Мелони отметила, что обилие переговорных форматов снижает эффективность работы европейского сообщества, поскольку ни один из них не обладает достаточными полномочиями для представления интересов всего объединения. По ее мнению, единый представитель ЕС должен отстаивать позицию всего блока, а не только крупнейших государств.