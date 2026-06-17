Мелони анонсировала выдвижение переговорщика от ЕС по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена в ближайшее время предложить кандидатуру специального представителя Евросоюза для участия в урегулировании украинского конфликта. Об этом глава правительства заявила по итогам саммита «Большой семерки», сообщает РБК.
Мелони отметила, что обилие переговорных форматов снижает эффективность работы европейского сообщества, поскольку ни один из них не обладает достаточными полномочиями для представления интересов всего объединения. По ее мнению, единый представитель ЕС должен отстаивать позицию всего блока, а не только крупнейших государств.
Премьер подчеркнула, что выдвижение представителя одной из крупнейших европейских стран лишь усложнит достижение соглашения. Она считает, что в этой роли должны выступить представители государств среднего размера, поскольку только такой кандидат сможет добиться реального результата.
В преддверии саммита Мелони выступила за установление диалога с Россией, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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