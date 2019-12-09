Четырехкратный олимпийский чемпион: WADA сделает из наших спортсменов гастарбайтеров
Александр Тихонов, не так давно уехавший из России, в эфире НСН заявил, что многие спортсмены побегут за рубеж.
Россия на четыре года отстранена от участия и проведения международных соревнований. Соответствующее решение вынес исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) по результатам рассмотрения дела о манипуляциях допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Так россияне не смогут выступать на мировых первенствах и Олимпийских играх под флагом страны, а руководство Олимпийским и Паралимпийским комитетами России посетить международные мероприятия в этот срок.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с НСН заявил, что российским спортсменам ничего больше не остается, как выступать на Олимпиаде 2020 года от других стран.
«Это [международные соревнования и Олимпийские игры в частности] — цель жизни каждого спортсмена… И, я думаю, это случиться – побегут, если сейчас все же окончательное решение примут, что ни чемпионата мира, ничего не будет. У нас [спортсменов] другой профессии нет. Что нам взаимен будет дано? …Идти гастарбайтерами работать теперь?», - сказал Тихонов.
При этом, он отметил, что в РФ насчитывается более 10 высших учебных заведений физкультуры спорта, а также ряд академий, чего «нет ни в одной стране мира». Однако, в России, на его взгляд, нет ни своих тренеров, ни своего грамотного руководства в спортивной сфере.
«Мы кругом понаделали ошибок и орем на весь мир, что это политический заказ. Это далеко от политики!» - считает собеседник НСН.
Для решения проблем с WADA, по мнению четырехкратного олимпийского чемпиона, президент Владимир Путин должен собрать «грамотных, переживающих и болеющих» людей, способных показать истинную картину в стране.
«Вам нужны медали? Спорт высших достижений — это лицо любого государства!» - заключил Александр Тихонов.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в течении 21 дня должно направить заявку о несогласии с решением WADA. После чего рассмотрением дела займется CAS (спортивный арбитражный суд), об этом рассказал в эфире НСН спортивный юрист Артем Пацев.
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