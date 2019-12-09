Четырехкратный олимпийский чемпион: WADA сделает из наших спортсменов гастарбайтеров

«Это [международные соревнования и Олимпийские игры в частности] — цель жизни каждого спортсмена… И, я думаю, это случиться – побегут, если сейчас все же окончательное решение примут, что ни чемпионата мира, ничего не будет. У нас [спортсменов] другой профессии нет. Что нам взаимен будет дано? …Идти гастарбайтерами работать теперь?», - сказал Тихонов.

При этом, он отметил, что в РФ насчитывается более 10 высших учебных заведений физкультуры спорта, а также ряд академий, чего «нет ни в одной стране мира». Однако, в России, на его взгляд, нет ни своих тренеров, ни своего грамотного руководства в спортивной сфере.

«Мы кругом понаделали ошибок и орем на весь мир, что это политический заказ. Это далеко от политики!» - считает собеседник НСН.

Для решения проблем с WADA, по мнению четырехкратного олимпийского чемпиона, президент Владимир Путин должен собрать «грамотных, переживающих и болеющих» людей, способных показать истинную картину в стране.

«Вам нужны медали? Спорт высших достижений — это лицо любого государства!» - заключил Александр Тихонов.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в течении 21 дня должно направить заявку о несогласии с решением WADA. После чего рассмотрением дела займется CAS (спортивный арбитражный суд), об этом рассказал в эфире НСН спортивный юрист Артем Пацев.



