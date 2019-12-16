Драчев ответил беглой биатлонистке на «бесправность» российских спортсменов

Спортсмены в России бесправны и не чувствуют себя в безопасности, об этом заявила биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая решила сменить спортивное гражданство и теперь будет на состязаниях представлять Словению.

Президент Союза биатлонистов России, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев в беседе с НСН опроверг слова Подчуфаровой о незащищенности российских спортсменов.

«Что до защищенности, то мы все защищены. Но это нужно решать на политическом уровне. Потому что никакого реального допинг-скандала или решения не было. Все какие-то вымышленные, какие-то слова, какие-то списки. Есть конкретные решения по некоторым федерациям, но это персонально. Что касаемо биатлона, то пока ни одному спорстмену не предъявлено никаких проб. Только есть какой-то список. Что это за список, где он? Все на словах, на основе данных информатора Родченкова, который якобы составлял какие-то списки. Он по факту главный источник, но ему верят, а другим не верят», - посетовал Драчев.