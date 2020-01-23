«Надуть не получится»: Глава РУСАДА о приостановлении лицензии Московской антидопинговой лаборатории

«На самом деле, ее могли и раньше лишить, потому что последняя ситуация с изменением баз данных говорит о том, что у WADA нет уверенности в сохранности проб и баз данных. А это жесткие требования, согласно конвенции ЮНЕСКО по организации работы и обеспечению беспрепятственного доступа и права WADA, а также других антидопинговых организаций на перепроверку проб. Мы готовы были к этому еще в прошлом году и в этом году уже работаем в новом режиме. О лишении лицензии мы узнали утром, провели ряд совещаний, на которых мы определили все задачи. Собственно говоря, модель у нас отработана, сотрудничаем с европейскими лабораториями. Это никак не отразится на работе по тестированию, на правах спортсменов, на вопросах доказывания или защиты. Усложняется только логистика», - сказал он.

При этом, он добавил, что создание в России принципиально новой лаборатории возможно «не раньше 5-7 лет».

«Я давно говорил, что нужно было думать не только о пробах, а о будущем – нам нужна не одна, а минимум три лаборатории для такой протяженной страны», - уточнил собеседник НСН.

Однако, создать новую без решения вопросов по Московской лаборатории не удастся.

«Это взаимосвязанные процессы – нельзя создать новую, не решив вопросы со старой. Вы можете перерегистрировать ее сколько угодно раз, называть любыми другими именами, убирать руководителя, но пока не решены вопросы по существующей лаборатории, она все равно будет Московской антидопинговой лабораторией. Надуть так никого не получится», - считает глава РУСАДА.

Говоря о судебном разбирательстве в связи с санкциями WADA в отношении России из-за «манипуляций» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, Юрий Ганус отметил, что, по его мнению, российской стороне не удастся отстоять свою позицию.

«Я считаю, что это не совсем эффективное решение, просто оттягиваем время. Выиграть его не получится», - завершил он.

Напомним, 9 декабря 2019 года WADA запретило России проводить крупные международные соревнования сроком на четыре года. Также в это время российские спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях под национальным флагом. Московская антидопинговая лаборатория уже лишалась лицензии в 2015 году в связи с допинговым скандалом, однако. В 2016 году ее частично восстановили в правах.

Ранее Юрий Ганус в эфире НСН рассказал об итогах краткой встречи с избранным президентом WADA Витольдом Банькой на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице (Польша).

