Замглавы РУСАДА: Россия может остаться без международных соревнований
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства в эфире НСН рассказала, что Московская антидопинговая лаборатория, из-за которой WADA может лишить Россию участия в Олимпиаде-2020, не имеет к РУСАДА никакого отношения.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало три недели Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) для объяснения «несоответствий» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
Ранее допинговый кризис был преодолен, когда 20 сентября 2018 года WADA восстановила в правах РУСАДА, но с двумя условиями: предоставить базу данных и образцы из Московской лаборатории. Россия выполнила требования. Всемирное антидопинговое агентство, основываясь на данных, которые они получили ранее от своих осведомителей, провело сравнительный анализ той информации, которой они обладали и той, что предоставила РУСАДА. Экспертиза проводилась на предмет соответствия базы оригиналу и уточнение каких-либо изменений в полученной от России базе.
Министр спорта России Павел Колобков заявлял, что, по данным ведомства, база, «переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году».
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая в эфире НСН рассказала о последствиях для российского спорта, в случае если аргументы, приведенные российской стороной, WADA сочтет недостаточными.
«В июле 2019 года Всемирное антидопинговое агентство указало, что уже найдены несоответствия. Но без уточнения количества и серьезности нарушений. 9 сентября было заседание комитета по соответствию. Туда поступило два рапорта – от WADA и от независимых экспертов, проводивших расследование. Комитет по соответствию, на основе полученных данных, обратился в Министерство спорта России и РУСАДА с вопросами. Отмечу, что все вопросы очень предметные и касаются именно отличий в данных.
«Если аргументы окажутся недостаточно убедительными, то будет запущена ускоренная процедура по признанию РУСАДА несоответствующим всемирному кодексу. Несоответствие повлечет за собой запрет на проведение международных спортивных мероприятий на территории страны, а это никакого этапа игр, чемпионатов и так далее»
Также это серьезные ограничения для спортсменов всех видов спорта – нейтральные флаги и так далее. Усугубятся проблемы с восстановлением легкой атлетики, которая уже четыре года в подвешенном состоянии. К биатлону также будут вопросы – сейчас приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов. IBU говорит очень отчетливо, что критерии восстановления обсуждаемы пока РОСАДА соответствует кодексу», - рассказала она.
По словам Маргариты Пахноцкой, ежегодные аудиты Всемирного антидопингового агентства подтверждали, что РУСАДА соответствует кодексу – все функциональные и операционные процессы выстроены на самом высоком уровне. Однако, история с проверкой данных, прежде всего, ударит именно по Российскому антидопинговому агентству.
«РУСАДА не имеет отношения ни к Московской лаборатории, ни к базе данных, ни к пробам. Это вопросы к лаборатории, Министерству спорта России, который формировал команду экспертов для диалога с WADA. РУСАДА соответствует кодексу, а в данной ситуации становится заложником лаборатории и министерства», - сказала Маргарита Пахноцкая.
В начале июля WADA уже комментировало предварительные результаты. Было отобрано порядка 578 «подозрительных» допинг-проб. Данные были переданы в соответствующим международным спортивным федерациям. Тогда на основании анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории от участия в соревнованиях отстранили двоих биатлонистов и 12 тяжелоатлетов.
«Последствия будут серьезными для всей страны. Надеюсь, решение по выбору стратегии для объяснения несоответствий будет взвешенное. Тогда можно будет говорить о снижении санкций, иначе мы может остаться не только без Олимпийских игр в 2020 году в Токио, но и без дальнейших олимпиад», - заключила Пахноцкая.
Ранее НСН-СПОРТ с помощью экспертов искала ответ, станет отстранение пятерых российских тяжелоатлетов первым шагом к недопуску на Игры в Японии.
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