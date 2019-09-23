Замглавы РУСАДА: Россия может остаться без международных соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало три недели Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) для объяснения «несоответствий» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее допинговый кризис был преодолен, когда 20 сентября 2018 года WADA восстановила в правах РУСАДА, но с двумя условиями: предоставить базу данных и образцы из Московской лаборатории. Россия выполнила требования. Всемирное антидопинговое агентство, основываясь на данных, которые они получили ранее от своих осведомителей, провело сравнительный анализ той информации, которой они обладали и той, что предоставила РУСАДА. Экспертиза проводилась на предмет соответствия базы оригиналу и уточнение каких-либо изменений в полученной от России базе.

Министр спорта России Павел Колобков заявлял, что, по данным ведомства, база, «переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году».

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая в эфире НСН рассказала о последствиях для российского спорта, в случае если аргументы, приведенные российской стороной, WADA сочтет недостаточными.

«В июле 2019 года Всемирное антидопинговое агентство указало, что уже найдены несоответствия. Но без уточнения количества и серьезности нарушений. 9 сентября было заседание комитета по соответствию. Туда поступило два рапорта – от WADA и от независимых экспертов, проводивших расследование. Комитет по соответствию, на основе полученных данных, обратился в Министерство спорта России и РУСАДА с вопросами. Отмечу, что все вопросы очень предметные и касаются именно отличий в данных.