Трубы на участке Долиной залили монтажной пеной
Сточные трубы на участке певицы Ларисы Долиной забили деревяшкам и залили монтажной пеной, сообщает Telegram-канал Mash.
Из них вытекала зловонная жижа, загрязняя природный ручей в Подмосковье. Теперь специалисты будут регулярно осматривать зону, проверяя, что «пломбы» стоят на месте и не пропускают жидкость. План объездов инспекторов будет включён в график до 2026 года.
На территории участка артистки из искусственного пруда по ржавым каналам льётся болотная жижа, которая загадила ближайшие берега ручья. Всему виной — искусственный пруд Долиной. Работы по созданию котлована проводились с использованием тяжёлой техники, в результате чего нарушен естественный рельеф местности, возможен экологический ущерб.
В Росприроднадзор обратился саратовский бизнесмен Глеб Рыськов. Он просил провести проверку, остановить сброс жидкостей и установить степень ущерба, причинённого почве и природному рельефу.
Ранее Долина анонсировала выход клипа на песню «Момент истины» о пережитых испытаниях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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