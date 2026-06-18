Россиян предложили сажать в тюрьму за критику застройщиков
Девелоперы России предложил законодательно запретить критику застройщиков, сообщает «Интерфакс».
Законодательный запрет на необоснованную критику проектов застройщиков необходимо внести в Госдуму, заявил владелец «ГК ТОЧНО» Николай Амосов. Его заявление прозвучало в рамках выступления на форуме недвижимости «Движение». Наказание он предложил усилить против граждан. По его мнению, потребительский «терроризм» относительно застройщиков нужно на законодательном уровне регламентировать, так как нет ответственности за безосновательные обвинения, которые влекут финансовые и репутационные потери девелопера.
«Всё, что мы делаем, вкладываем в маркетинг, PR, продукт, всё, что мы развиваем, это всё просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашёл с телефоном на стройку. Мне кажется, нужно с этим бороться и всё-таки люди, которые раздувают эти штуки, должны (нести) определённую ответственность административную», - указал Амосов.
«То, что девелоперы не вовремя сдают - это ответственность девелоперов, то что некачественно сдают - тоже ответственность девелоперов», - отметил при этом глава компании. Он посетовал, что на профессиональных потребтеррористов приходится отвлекать значительные ресурсы компаний. При этом владец компании призвал ввести административную и уголовную ответственность для блогеров, которые снимают подобные ролики и выкладывают их в интернет.
Видеозапись выступления застройщика вызвал резкую реакцию у пользователей интернета.
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