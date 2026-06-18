Средняя зарплата в Москве превысила 200 тысяч

Средний размер оплаты труда в мегаполисе теперь составляет 219 тыс. 618 руб. Таковы данные на март текущего года. В прошлом году за аналогичный месяц сумма составила 188 тыс. 978 руб.

При этом средняя заработная плата по России в марте равняется 112 тыс. 654 руб.

Ранее Росстат заявил, что в марте текущего года средние зарплаты россиян выше 200 тысяч рублей были зафиксированы в пяти отраслях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

