Средняя зарплата в Москве превысила 200 тысяч
18 июня 202602:33
Денис Постольский
Средний размер зарплаты в Москве увеличился почти на 31 тыс. рублей, сообщает ТАСС.
Средний размер оплаты труда в мегаполисе теперь составляет 219 тыс. 618 руб. Таковы данные на март текущего года. В прошлом году за аналогичный месяц сумма составила 188 тыс. 978 руб.
При этом средняя заработная плата по России в марте равняется 112 тыс. 654 руб.
Ранее Росстат заявил, что в марте текущего года средние зарплаты россиян выше 200 тысяч рублей были зафиксированы в пяти отраслях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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