СМИ: Коммунальщиков переводят на бронированный транспорт
Сотрудников коммунальных служб в ДНР и ЛНР переводят на бронированный транспорт, сообщает Telegram-канал Mash.
Это необходимо с тем, чтобы защитить сферу жилищно-коммунального хозяйства от беспилтников Вооруженных сил Украины. БПЛА регулярно пытаются прорваться в новые регионы России для атак на гражданскую инфраструктуру.
Теперь газовым службам, энергетическим и аварийным бригадам Новороссии отправили десятки автомобилей с уплотнёнными металлическим кузовом и защитой днища — его укрепляют многослойными матами из прочного пластика, который не боится воды.
По словам разработчиков, броня класса Бр2 защищает от осколков и помогает избежать подрыва на минах, рассыпанных по ДНР и ЛНР. Причиной нововведения стала атака ВСУ на коммунальные службы в республиках.
Ранее Госдума разрешила сотрудникам ЦБ и «Сбербанка» сбивать беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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