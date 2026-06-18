СМИ: Коммунальщиков переводят на бронированный транспорт

Это необходимо с тем, чтобы защитить сферу жилищно-коммунального хозяйства от беспилтников Вооруженных сил Украины. БПЛА регулярно пытаются прорваться в новые регионы России для атак на гражданскую инфраструктуру.

Теперь газовым службам, энергетическим и аварийным бригадам Новороссии отправили десятки автомобилей с уплотнёнными металлическим кузовом и защитой днища — его укрепляют многослойными матами из прочного пластика, который не боится воды.

По словам разработчиков, броня класса Бр2 защищает от осколков и помогает избежать подрыва на минах, рассыпанных по ДНР и ЛНР. Причиной нововведения стала атака ВСУ на коммунальные службы в республиках.

Ранее Госдума разрешила сотрудникам ЦБ и «Сбербанка» сбивать беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

