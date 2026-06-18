Медпомощь в России будут оказывать по-новому

В России изменятся правила предоставления платных медицинских услуг, сообщает РИА Новости.

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Как следует из документа кабмина РФ, это произойдет с 1 сентября. С предстоящей осени заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно — на ее сайте или в мобильном приложении.

Кроме того, изменятся и некоторые требования к содержанию договора. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные.

Ранее в Минздраве опровергли введение платных медицинских услуг в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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