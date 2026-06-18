Медпомощь в России будут оказывать по-новому
В России изменятся правила предоставления платных медицинских услуг, сообщает РИА Новости.
Как следует из документа кабмина РФ, это произойдет с 1 сентября. С предстоящей осени заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно — на ее сайте или в мобильном приложении.
Кроме того, изменятся и некоторые требования к содержанию договора. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные.
Ранее в Минздраве опровергли введение платных медицинских услуг в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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