Медпомощь в России будут оказывать по-новому

Как следует из документа кабмина РФ, это произойдет с 1 сентября. С предстоящей осени заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно — на ее сайте или в мобильном приложении.

Кроме того, изменятся и некоторые требования к содержанию договора. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные.

Ранее в Минздраве опровергли введение платных медицинских услуг в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

